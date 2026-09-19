Setelah pengakuan agennya, pakar hukum ungkap kepada Kooora: Apakah bintang Maroko berhak membela timnas Mesir?

Agen Mahmoud Bentayeb, bek Zamalek dan timnas Maroko, mengakui bahwa sang pemain sedang mempertimbangkan untuk mengubah kewarganegaraan olahraganya dan membela timnas Mesir di ajang internasional, tetapi apakah ia berhak melakukan hal itu pada saat ini dari segi hukum?

Nama Bentayeb memicu kontroversi dalam beberapa hari terakhir setelah muncul laporan media Mesir yang menyebutkan keinginannya bermain untuk timnas Mesir alih-alih Maroko.

Sementara laporan media Maroko membantah bahwa Bentayeb memikirkan hal itu, Youssef Mosaad, agen pemain asal Maroko itu, tampil untuk menegaskan sebaliknya.

Mosaad, dalam pernyataan kepada surat kabar Maroko "Al3omk", mengatakan bahwa ia heran dengan sikap Mohamed Ouahbi, pelatih timnas Maroko, yang mengabaikan Bentayeb setelah daftar terakhir tidak mencantumkan nama pemain Zamalek itu.

Ia menuturkan bahwa sejumlah pejabat di Mesir mengusulkan kepada Bentayeb untuk membela timnas Mesir, dan bahwa sang pemain sedang mempelajari langkah tersebut, setelah sebelumnya prioritasnya adalah bermain untuk timnas negaranya, Maroko.

Menurut laporan media, Bentayeb telah mulai bergerak dan mencoba menanyakan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengenai kemungkinan mengubah kewarganegaraan olahraganya, dan kini menunggu jawaban.

Pakar hukum menjelaskan syarat-syaratnya

Dari sisinya, pakar hukum asal Lebanon, Ralph Charbel, menjelaskan dalam pernyataan kepada Kooora, bahwa FIFA menetapkan sejumlah syarat sebelum menyetujui perubahan tujuan pemain mana pun di level internasional.

Ia mengatakan bahwa agar seorang pemain dapat tampil bersama timnas selain timnas negara asalnya yang belum pernah ia bela sama sekali di kategori mana pun, ia harus memperoleh kewarganegaraan timnas baru tersebut, ditambah dengan terpenuhinya salah satu syarat berikut:

- Pemain tersebut lahir di negara yang bersangkutan.

- Ayah atau ibunya lahir di negara yang bersangkutan.

- Kakek atau neneknya lahir di negara yang bersangkutan.

- Ia telah tinggal di tanah negara yang bersangkutan selama tidak kurang dari 3 tahun bagi pemain yang mulai tinggal di tanah negara tersebut sebelum berusia sepuluh tahun, dan selama tidak kurang dari lima tahun bagi pemain yang mulai tinggal di tanah negara tersebut setelah berusia sepuluh tahun.

Melihat situasi Bentayeb, telah diketahui bahwa ia lahir di Casablanca dari ayah dan ibu berkebangsaan Maroko, dan saat ini menikah dengan wanita Mesir, putri Ahmed Soliman, anggota dewan direksi Zamalek.

Pemain berusia 26 tahun itu tinggal di Mesir sejak kepindahannya ke Zamalek dari klub Prancis Saint-Étienne pada musim panas 2024, yakni sekitar dua tahun lalu.

Piala Arab: rintangan baru

Charbel menambahkan bahwa "meskipun syarat-syarat sebelumnya terpenuhi pada diri Bentayeb, agar ia diizinkan bermain bersama timnas Mesir, ia juga tidak boleh sudah tampil bersama timnas senior Maroko dalam lebih dari tiga pertandingan, serta harus berlalu sedikitnya tiga tahun sejak pertandingan terakhir yang diikuti sang pemain bersama Maroko".

Bentayeb tidak pernah membela Maroko di level junior atau muda, tetapi ia bermain bersama timnas senior di Piala Arab 2025 yang digelar di Qatar tahun lalu.

Bentayeb menjalani 4 pertandingan internasional dengan seragam Maroko di turnamen tersebut, seluruhnya sebagai pemain pengganti, melawan: Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania, dan timnya menang di setiap laga.

Sementara ia hanya duduk sebagai cadangan pada dua pertandingan pertama melawan Komoro dan Oman, yang berakhir imbang.

Bentayeb turut berperan dalam mengantar timnas Maroko meraih gelar Piala Arab, di bawah asuhan pelatih Tarik Sektioui, yang saat ini menangani timnas Oman.

Charbel menunjukkan bahwa FIFA mengakui Piala Arab sebagai turnamen resmi di bawah naungannya sejak 2021, yang memberikan status resmi pada partisipasi Bentayeb, meskipun timnas Maroko menjalani turnamen tersebut dengan pemain lapis kedua, tanpa para profesional yang bermain di Eropa.

Pengacara internasional itu menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada, akan sulit bagi Bentayeb untuk mengubah kewarganegaraan olahraganya pada saat ini.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa "ia tidak dapat memastikan FIFA akan menolak permohonan Bentayeb, karena ia tidak sepenuhnya mengetahui dalil-dalil hukum apa saja yang bisa diajukan sang pemain".

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