Pintu pencalonan untuk pemilihan dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi periode pemilihan baru telah ditutup secara resmi, sehingga persaingan memasuki tahap penentuan, seiring dengan terungkapnya daftar nama yang akan bersaing memperebutkan kursi ketua federasi, menggantikan dewan sebelumnya yang dipimpin oleh Yasser Al Misehal.

Sebelumnya, Al Misehal telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya setelah tersingkirnya timnas Arab Saudi dari Piala Dunia 2026, mengakhiri perjalanannya di pucuk pimpinan federasi. Setelah itu, dimulailah proses pemilihan dewan direksi baru yang akan memimpin sepakbola Arab Saudi pada periode mendatang.

Menurut surat kabar Al-Yaum Arab Saudi, pemilihan ini menyaksikan persaingan antara lima kandidat yang berupaya memimpin federasi, di tengah lonjakan besar yang dialami sepakbola Arab Saudi di level lokal, kontinental, dan internasional.

Daftar kandidat meliputi: Khalid Al-Ghamdi, Badr Al-Ruzaiza, Hatem Khimi, Yahya Al-Sharif, dan Ahmed Al-Wadai. Komite pemilihan menunggu penyelesaian peninjauan berkas dan daftar pemilihan mereka sebelum mengumumkan daftar awal para kandidat dan pemilih.

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Selanjutnya, komite dijadwalkan akan membuka pintu keberatan dan banding sesuai dengan jadwal waktu yang telah disetujui, sebagai persiapan untuk menggelar rapat umum yang akan memilih ketua baru federasi.

Pemilihan ini mendapat perhatian luas di kalangan olahraga Arab Saudi, karena ketua mendatang dinanti oleh banyak agenda penting, terutama pengembangan kompetisi lokal, dukungan terhadap tim-tim nasional, dan penuntasan proyek kebangkitan sepakbola Arab Saudi sejalan dengan target Visi Kerajaan 2030.