Piala Dunia 2026 menjadi saksi munculnya sejumlah bintang yang mencuri perhatian berkat penampilan luar biasa dan mengejutkan, setelah mereka melampaui semua ekspektasi dan memantapkan diri sebagai nama-nama terkemuka di turnamen tersebut, sementara beberapa bintang papan atas justru tidak tampil sesuai harapan bersama tim nasional besar mereka.

Di antara nama-nama tersebut adalah pemain asal Meksiko, Julian Keniounis, penyerang klub Al-Qadisiyah dari Arab Saudi, yang berhasil menyumbang 5 kontribusi gol dalam 5 pertandingan (mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist), sehingga menjadi incaran banyak klub besar.

Menurut pernyataan jurnalis Muhammad Al-Bakiri, Al-Qadisiyah menetapkan harga 70 juta euro sebagai imbalan untuk melepas Keniounis pada musim panas ini, terutama karena sang pemain mendapat perhatian besar dari klub-klub Eropa.

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Dalam beberapa hari terakhir, beredar laporan yang menyebutkan bahwa Chelsea dan Aston Villa dari Inggris ingin merekrut pemain tersebut selama bursa transfer musim panas ini.

Kenyonis sebelumnya dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Roshen pada musim terakhirnya dengan mencetak 33 gol, mengungguli banyak bintang, seperti Ivan Tony, penyerang Al-Ahly, dan Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr.