Setelah penantian bertahun-tahun: bintang Brighton menghidupkan kembali senjata mematikan Rooney di Premier League

Dalam momen yang menahan napas, pemain Brighton asal Paraguay, Diego Gomez, melepaskan tembakan keras dari tengah lapangan yang bersarang di gawang Crystal Palace, Minggu hari ini, dalam laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Gol tersebut tercipta pada menit ketujuh, setelah Gomez memanfaatkan posisi kiper Walter Benitez yang maju, lalu melepaskan tembakan luar biasa dari jarak jauh yang mengejutkan sang kiper dan merobek jala gawang.

Menurut jaringan statistik "Opta", gol itu dicetak dari jarak 51 meter, menjadikannya gol dari jarak terjauh di Liga Primer Inggris sejak gol Wayne Rooney dengan kostum Everton ke gawang West Ham pada November 2017 dari jarak 58 meter.