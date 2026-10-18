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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Setelah penantian bertahun-tahun: bintang Brighton menghidupkan kembali senjata mematikan Rooney di Premier League

D. Gomez
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Premier League
W. Rooney
Paraguay
Inggris

Gol lintas benua

Dalam momen yang menahan napas, pemain Brighton asal Paraguay, Diego Gomez, melepaskan tembakan keras dari tengah lapangan yang bersarang di gawang Crystal Palace, Minggu hari ini, dalam laga pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Gol tersebut tercipta pada menit ketujuh, setelah Gomez memanfaatkan posisi kiper Walter Benitez yang maju, lalu melepaskan tembakan luar biasa dari jarak jauh yang mengejutkan sang kiper dan merobek jala gawang.

Menurut jaringan statistik "Opta", gol itu dicetak dari jarak 51 meter, menjadikannya gol dari jarak terjauh di Liga Primer Inggris sejak gol Wayne Rooney dengan kostum Everton ke gawang West Ham pada November 2017 dari jarak 58 meter.

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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