Setelah penampilannya yang gemilang bersama Barcelona... Seorang dokter asal Saudi mengungkap rahasia di balik penurunan performa Cancelo di Al-Hilal

Dokter asal Arab Saudi, Rakan Al-Wabel, yang spesialis dalam cedera olahraga, mengungkap rahasia di balik penurunan performa pemain Portugal João Cancelo dan cedera berulang yang dialaminya selama membela Al-Hilal, terutama setelah penampilannya yang gemilang bersama Barcelona saat ini.

Cancelo sempat hengkang dari skuad Al-Hilal dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin lalu, sebelum kemudian berhasil bersinar bersama Barcelona, di mana klub Catalan tersebut menyatakan keinginannya untuk membeli kontraknya secara permanen.

Mengenai cedera dan penurunan performa, Rakan Al-Wabel mengatakan dalam wawancara di program "Al-Muntasif": "Cedera berulang Cancelo bersama Al-Hilal memiliki banyak penyebab, di antaranya tingkat partisipasi, perubahan posisinya, dan kesiapan fisik sejak awal."

Dia menambahkan: "Semua faktor ini sudah diketahui, tetapi hal yang tersembunyi berkaitan dengan aspek psikologis, karena bintang Portugal itu tidak merasa nyaman di Al-Hilal akibat perlakuan pelatih terhadapnya dan hal-hal lain."

Dia menyimpulkan: "Cancelo adalah pemain hebat dan termasuk salah satu bek sayap terbaik di dunia, tetapi apa yang terjadi padanya murni masalah psikologis, terbukti dengan penampilannya yang cemerlang bersama Barcelona saat ini, meskipun ada beberapa perbedaan antara kedua pengalaman tersebut."