Real Madrid bersiap memulai negosiasi baru dengan kiper asal Belgia mereka, Thibaut Courtois, dengan tujuan memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos untuk satu musim tambahan, sehingga ia akan melanjutkan perjalanannya di Stadion Santiago Bernabeu hingga musim panas 2028.

Courtois yang berusia 34 tahun merupakan salah satu tumpuan utama dalam skuad Real Madrid selama beberapa tahun terakhir, setelah ia mengukuhkan dirinya sebagai salah satu elemen terpenting tim, dan bukan hanya pada musim ini saja.

Courtois tampil menonjol dalam laga terakhir melawan klub Italia Inter Milan di Liga Champions Eropa, di mana ia melakukan 7 penyelamatan yang berkontribusi pada raihan 3 poin berharga bagi Los Blancos di awal perjalanan mereka di kancah Eropa.

Kiper asal Belgia itu memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid pada musim panas lalu, sehingga terikat dengan klub hingga tahun 2027. Namun, media Belgia mengungkapkan bahwa kedua belah pihak bersiap membuka negosiasi baru dalam waktu dekat, guna menambahkan satu tahun lagi pada kontrak tersebut.

Keinginan bersama

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", tidak akan ada hambatan besar dalam negosiasi, mengingat adanya keinginan bersama antara Courtois dan Real Madrid untuk melanjutkan hubungan di antara kedua belah pihak.

Kiper asal Belgia itu ingin melanjutkan kariernya bersama Los Blancos, sementara Real Madrid berpegang teguh untuk mempertahankannya, hal yang terlihat jelas selama proses perpanjangan terakhir, yang diumumkan sendiri oleh Courtois pada saat spekulasi menyelimuti masa depannya bersama tim.

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Real Madrid mencari pengganti sang kiper Belgia

Pada saat yang sama, para petinggi Real Madrid terus memantau bursa kiper sejak beberapa waktu, sebagai antisipasi terhadap fase di mana klub akan membutuhkan pengganti Courtois.

Nama Los Blancos dikaitkan dengan sejumlah kiper dalam beberapa waktu terakhir, tetapi manajemen Real Madrid menyadari betul besarnya tugas yang menanti, mengingat sulitnya menggantikan kiper sekelas Courtois, yang telah menjadi salah satu pilar terpenting tim selama beberapa tahun terakhir.

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