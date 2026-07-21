Klub Spanyol, Barcelona, bersiap untuk menjalin komunikasi dengan agen bek internasional Aymeric Laporte dalam beberapa jam atau hari ke depan, dalam sebuah langkah serius untuk mendaratkannya ke skuad tim Katalan itu setelah penampilan luar biasanya bersama timnas Spanyol pada Piala Dunia terakhir yang mereka menangkan.

Surat kabar Katalan "Sport" mengungkap bahwa manajemen Barcelona berniat membuka saluran komunikasi langsung dengan perwakilan Laporte untuk mengetahui rencana masa depannya secara jelas, seraya menyebutkan bahwa klub menunjukkan ketertarikan besar terhadap bek berusia 32 tahun itu, mengingat statusnya sebagai pemain berkaki kidal yang memadukan pengalaman dengan usia yang relatif muda, di samping harganya yang terjangkau secara ekonomi.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pembicaraan awal sebenarnya telah berlangsung saat direktur olahraga Barcelona, Deco, berada di Amerika Serikat, di mana telah disepakati untuk melanjutkan diskusi setelah turnamen dunia itu berakhir, dan hal itu hampir terwujud dalam beberapa jam ke depan.

Deco menyaksikan sejumlah pertandingan timnas Spanyol secara langsung dari tribun, dan menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap level yang ditampilkan Laporte, terutama kekompakannya yang besar dengan rekannya, Pau Cubarsi, dalam membentuk salah satu duet bek tengah terkuat di turnamen itu, di mana kekokohan pertahanan mereka berperan menentukan dalam mengantarkan "La Roja" meraih gelar.

Klub Katalan itu meyakini bahwa Laporte masih memiliki beberapa musim istimewa yang bisa ia persembahkan, dan secara khusus menghargai pengalamannya yang luas, kualitas kepemimpinannya, serta kemampuannya yang menonjol dalam mendistribusikan bola dari belakang, yaitu sifat-sifat yang dianggap ideal untuk gaya bermain Barcelona.

Yang membuat transfer ini lebih menarik dari sisi ekonomi adalah nilai klausul pelepasan dalam kontrak Laporte bersama klubnya, Athletic Bilbao, yang kurang dari 15 juta euro, sebuah jumlah yang dianggap sangat masuk akal dibandingkan dengan level pemain dan pengalaman internasionalnya.

Di lorong-lorong "Camp Nou", semua orang masih mengingat keberhasilan besar yang diraih dari perekrutan bek gaek asal Basque, Inigo Martinez, yang kedatangannya sempat menimbulkan sejumlah keraguan pada awalnya, tetapi kemudian menjelma menjadi pemain inti berkat penampilannya yang kokoh dan tambahan berkualitas yang ia berikan bagi lini pertahanan, sebuah pengalaman yang mendukung transfer serupa dengan Laporte.

Meski demikian, manajemen Barcelona lebih memilih untuk bergerak dengan hati-hati dan cermat, di mana mereka berencana melakukan negosiasi mendalam dengan agen pemain dalam beberapa hari ke depan, sebelum Deco memutuskan apakah hal ini layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah kesepakatan atau akan tetap sekadar penjajakan awal.

Untuk saat ini, nama Aymeric Laporte tetap masuk kuat dalam daftar kandidat potensial untuk memperkuat lini pertahanan Barcelona pada musim mendatang, sembari menanti perkembangan negosiasi yang dinantikan.