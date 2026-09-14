Setelah penalti Sunderland, Arsenal melayangkan protes terhadap wasit di Premier League

Arsenal berniat menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas perwasitan sepak bola Inggris untuk mendapatkan penjelasan terkait keputusan pemberian penalti untuk Sunderland dalam laga kedua tim, Sabtu lalu, di Liga Primer Inggris.

Arsenal meraih kemenangan atas Sunderland dengan skor 2-0, tetapi pelatih Mikel Arteta menunjukkan kemarahannya terhadap keputusan pemberian penalti kepada Ezri Konsa pada babak kedua, dengan alasan ia melakukan pelanggaran terhadap Dan Ballard.

Wasit Jon Brooks menganugerahkan penalti untuk Sunderland, sebelum David Raya tampil gemilang dan mementahkan tendangan Enzo Le Fee dari titik putih.

Pemberian penalti itu disebabkan oleh pelanggaran Konsa terhadap Ballard, tetapi Arteta menilai bahwa keputusan tersebut seharusnya berlaku sebaliknya, dengan menganggap Ballard-lah yang melakukan pelanggaran.

Sebuah sumber kepada jaringan "ESPN" menegaskan bahwa Arsenal akan meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas perwasitan mengenai keputusan tersebut, serta penjabaran alasan Brooks memberikan penalti, juga alasan wasit video (VAR) menguatkan keputusan itu setelah peninjauan.

Pusat pertandingan Liga Primer Inggris mengeluarkan penjelasan yang menyatakan bahwa "pelanggaran menahan" yang dilakukan Konsa "telah ditinjau dan dikuatkan oleh wasit video (VAR)".

Mikel Arteta mengatakan, dalam pernyataannya kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC" seusai pertandingan: "Saya merasa sangat khawatir dan sedih, karena ini sama sekali tidak mungkin menjadi sebuah penalti."

Ia menambahkan: "Ini gerakan dari lawan yang menyerupai lemparan dalam olahraga judo. Ezri tidak melakukan apa pun. Kita harus memikul tanggung jawab untuk melindungi permainan ini. Hari ini permainan tidak terlindungi, dan hal itu bisa saja merenggut kemenangan serta momentum yang kita miliki. Ini sangat berbahaya. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Ini tidak adil."

Ia melanjutkan: "Ini bukan hanya soal kita, karena hal seperti ini tidak boleh terjadi di level ini."

Ia menuturkan: "Ini tidak dapat diterima di level ini. Saya sudah menonton tayangan itu 20 kali, dan saya tidak dapat menemukan cara untuk memahami bagaimana mereka bisa berpikir untuk memberikan penalti dalam situasi seperti ini, atau cara wasit video (VAR) seharusnya turun tangan."

Ia menutup: "Karena itu, saya tidak tahu harus berpikir apa. Saya merasa sedih karena kita terpaksa membahas hal ini setelah pertandingan yang begitu indah, dan bahwa insiden ini memiliki dampak sebesar ini di level seperti ini. Sebab hal itu mengubah arah musim, dan bisa merenggut gelar dari tangan Anda. Di level ini, dan setelah semua kerja keras yang kita lakukan, ini tidak boleh terjadi."



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