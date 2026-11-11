Setelah pemecatan Hossam Hassan, visi Ali Maher membuka pintu kejayaan bagi Hamza Abdel Karim

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Sebuah laporan media membahas situasi penyerang Barcelona, Hamza Abdelkarim, bersama timnas Mesir, menyusul pemecatan staf teknis sebelumnya yang dipimpin Hossam Hassan.

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Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pada Sabtu malam lalu pemecatan Hossam Hassan, direktur teknik tim nasional utama, dan menyerahkan tugas tersebut kepada pelatih lokal baru dengan mengontrak Ali Maher, yang sebelumnya menangani tim Ceramica Cleopatra.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa setelah partisipasi terbatas bersama Barcelona di awal musim, penyerang Hamza Abdelkarim (18 tahun) berharap dapat membuktikan dirinya bersama timnas Mesir selama jeda internasional saat ini.

Pemain muda tersebut dipanggil untuk menghadapi Malawi (13 dan 17 November) dalam dua pertandingan Kualifikasi Piala Afrika.

Selama jeda internasional terakhir, Hamza mencetak gol pertamanya bersama timnas utama Mesir dalam kemenangan telak 5-0 atas Sudan Selatan, serta tampil pada dua pertandingan melawan Angola (0-0) dan Afrika Selatan (0-1), tetapi kini ia menghadapi situasi baru, di mana pelatih Hossam Hassan dipecat sebelum dimulainya pertandingan-pertandingan internasional November, dan Ali Maher mengambil alih posisi direktur teknik Mesir.

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Pergantian pelatih di Mesir membuat Hamza kehilangan salah satu pendukung terbesarnya, karena Hossam Hassan sangat mengandalkannya sebelum ia bersinar di tim utama Barcelona dan memanggilnya ke Piala Dunia musim panas lalu, tetapi hal ini juga membuka peluang bagi sang penyerang untuk menjadi penting bersama timnas negaranya.

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Hamza merupakan satu-satunya penyerang murni yang dipanggil timnas Mesir, dan pelatih baru, Ali Maher, terbiasa bermain dengan penyerang tradisional ketika menjadi pelatih tim Cleopatra, sehingga pemain Barcelona itu mungkin akan memainkan peran penting.

Adapun penyerang Mesir lainnya yang dipanggil adalah Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mahmoud Mamdouh, tetapi mereka semua cenderung tampil lebih baik di sektor sayap.

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Di Mesir, mereka menaruh harapan besar pada Hamza Abdelkarim, yang mereka anggap sebagai pemain masa depan hebat bagi negara tersebut, sementara di Barcelona mereka akan memantau dengan cermat penampilannya selama jeda internasional ini untuk menganalisis potensinya hingga ia mendapatkan lebih banyak peluang bersama tim utama.

Berikut daftar pemain timnas Mesir untuk dua pertandingan melawan Malawi:

Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

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Pertahanan: Mahmoud Hamdi "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets Bulgaria), Rami Rabia (Al Ain Uni Emirat Arab), Mohamed Abdelmonem (Nice Prancis), Mahmoud Maree (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Lini tengah: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland Denmark), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Al Riyadh Arab Saudi), Ahmed Sayed "Zizo" (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic Skotlandia).

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Lini depan: Mohamed Salah (Trabzonspor Turki), Omar Marmoush (Tottenham Inggris), Hamza Abdelkarim (Barcelona Spanyol), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

Pemusatan latihan timnas Mesir dimulai pada 9 November ini di Pusat Tim Nasional, sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan di mana Mesir berupaya memperkuat posisi puncak mereka di Grup Kedua dan selangkah lebih dekat untuk lolos ke turnamen benua tersebut.