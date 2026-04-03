Setelah pemecatan Diaby, Consesao mengungkap penyebab kekacauan di dalam federasi

Sergio Conceição, pelatih asal Portugal dari tim Al-Ittihad Jeddah, menghadapi tantangan besar musim ini akibat ketidakdisiplinan yang jelas di dalam tim, setelah para pemainnya mengalami sejumlah kartu merah berulang kali, yang terbaru menimpa pemain sayap Prancis Moussa Diaby saat menghadapi Al-Hazm pada Jumat malam dalam laga Liga Profesional Roshen.

Insiden-insiden ini menambah tekanan pada staf pelatih dan mengganggu stabilitas tim di lapangan, sehingga Consesão dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan disiplin dan mengatasi krisis menjelang putaran-putaran krusial mendatang.

Consesão mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Saya tidak ingin kami bermain dengan kekurangan pemain. Dalam beberapa pertandingan, kami beruntung bisa meraih hasil positif meski ada kartu merah, tapi saya tidak meminta para pemain untuk melakukan hal itu. Saya menentang tindakan kekerasan, dan kami ingin bermain dengan kekuatan dan semangat tinggi tanpa ceroboh."

Conselho menambahkan bahwa tekanan besar pada para pemain, baik di dalam lapangan maupun melalui media sosial dan kritik penonton, dapat mendorong beberapa di antaranya untuk mengambil keputusan yang salah yang berujung pada kartu merah.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa tim selalu berusaha menjaga disiplin, sambil terus menampilkan performa yang kuat dan semangat juang yang tinggi meskipun dalam kondisi sulit.

Al-Ittihad mengalami 7 kasus pengusiran musim ini, 6 di antaranya langsung, yang terakhir adalah Diaby pada menit ke-34 babak pertama, setelah melakukan tekel ceroboh terhadap pemain Al-Hazm.