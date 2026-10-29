Setelah Pemberontakan dan Hukuman: Carrick Umumkan Keputusan Tegasnya soal Ban Kapten Manchester United

Michael Carrick, pelatih Manchester United, mengakhiri perdebatan seputar ban kapten di Old Trafford dengan menegaskan secara tegas bahwa bintang asal Portugal, Bruno Fernandes, akan tetap memegang ban kapten tim, kendati krisis terbaru yang meletus di antara kedua belah pihak.

Penegasan Carrick itu datang menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Chelsea di Liga Primer Inggris pada hari Sabtu mendatang, seraya menegaskan bahwa sang kapten "berkomitmen penuh" kepada klub dan tidak ada masalah apa pun.

Dari kritik terbuka ke bangku cadangan

Krisis itu bermula setelah Fernandes secara terbuka mengkritik taktik United usai kekalahan memalukan dari Como dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa, lalu datang respons cepat dari Carrick dengan mencoret pemain Portugal itu dari susunan tim yang kalah di kandang sendiri dari Bournemouth dengan tiga gol tanpa balas pada hari Minggu lalu.

Carrick mengomentari keputusannya yang kontroversial itu dalam pernyataan yang dikutip "Reuters": "Itu adalah keputusan yang didasarkan pada apa yang kami anggap sesuai untuk pertandingan itu, itu saja."

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Pelatih United itu menambahkan: "Bruno berkomitmen penuh kepada klub ini, dan tidak ada masalah sama sekali. Kami terus melangkah maju, mengambil keputusan satu per satu, dan fokus pada pertandingan Sabtu. Dia adalah sosok yang memimpin tim dengan luar biasa sepanjang banyak pertandingan dan bertahun-tahun, dan dia akan terus melakukannya," sembari menegaskan bahwa perselisihan itu telah diselesaikan setelah pembicaraan yang terbuka di antara mereka.

Carrick di ujung tanduk

Manchester United tengah menjalani salah satu periode terburuknya, di mana kekalahan dari Bournemouth memperpanjang rentetan laga tim tanpa kemenangan menjadi delapan pertandingan di seluruh ajang, sehingga melorot ke peringkat ke-16 pada klasemen, hanya berselisih satu poin dari zona degradasi.

Meski para petinggi klub menggelar pembicaraan darurat pada Senin lalu di tengah spekulasi seputar masa depan Carrick, ia tetap bertahan di posisinya.

Carrick menanggapi rumor itu dengan penuh percaya diri: "Saya benar-benar memahami sifat jabatan ini, saya memahami pekerjaan, tanggung jawab, dan segala konsekuensinya, jadi saya tidak membutuhkan jaminan apa pun dari siapa pun."

Di sisi lain, legenda dan mantan kapten klub, Gary Neville, meragukan keputusan untuk mempertahankan Carrick, dan berkata dalam podcast "Stick to Football": "Saya rasa dipertahankannya dia disebabkan oleh ketiadaan perencanaan dan minimnya pilihan. Terkadang seorang pelatih perlu dipecat demi kebaikannya sendiri, saya dulu perlu dipecat dari Valencia, saya senang penderitaan saya berakhir."

Perlu diingat bahwa Carrick, yang mengambil alih tugas menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, sempat mengembalikan harapan para pendukung dengan membawa tim ke peringkat ketiga musim lalu, tetapi ia belum meraih satu pun kemenangan di liga sejak kemenangannya atas tim promosi Ipswich Town pada 30 Agustus lalu.