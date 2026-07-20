Setelah pembatalan perayaan... Keputusan baru dari Messi terkait kepulangannya ke Argentina

Lionel Messi, bintang Argentina, mengambil keputusan baru setelah tim Tango kalah di final Piala Dunia dari Spanyol dengan skor 1-0.

Menurut media Argentina, pemerintah memutuskan bahwa penyambutan tim nasional, yang dijadwalkan pada hari Senin, akan dibatasi pada upacara resmi di Bandara Ezeiza, dengan kehadiran pasukan keamanan dan mobil pemadam kebakaran, tanpa adanya perayaan massal.

Laporan-laporan tersebut mengutip sumber tingkat tinggi di Istana Kepresidenan yang menyatakan bahwa gagasan untuk menggelar perayaan publik guna menyambut tim nasional telah sepenuhnya dikesampingkan, mengingat suasana yang terjadi pasca kegagalan merebut gelar juara.

Pablo Gravelloni, jurnalis dari jaringan “TN Sports”, menulis di akun X-nya: “Messi akan tiba besok di Rosario dan langsung menuju Funes. Ini saatnya untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.”

Dia menambahkan: “Messi tidak memberi tahu siapa pun bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya bersama tim nasional. Tentu saja ini adalah Piala Dunia terakhirnya, tetapi dia belum memutuskan apa pun mengenai masa depannya dalam waktu dekat.”

Rosario adalah kota kelahiran Messi, sedangkan rumah keluarganya terletak di kawasan Funes yang berdekatan dengan Rosario.



