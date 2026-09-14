Setelah pembangkangan Amrabat: 4 solusi di depan Wahbi untuk menggantikannya

Tampaknya Mohamed Ouahbi, direktur teknik timnas Maroko, memiliki banyak pilihan untuk menggantikan absennya Sofyan Amrabat, setelah gelandang tersebut memutuskan untuk memboikot skuad Maroko selama pelatih saat ini masih berada di puncak jajaran staf teknis.

Sebelumnya, Sofyan Amrabat telah mengumumkan sikapnya terkait keberlanjutannya bersama timnas Maroko, di mana ia menegaskan dalam sebuah pesan panjang yang dipublikasikan melalui akun resminya di platform Instagram, bahwa ia tidak akan mengenakan jersey timnas selama Mohamed Ouahbi menjabat sebagai direktur teknik.

Dengan demikian, Ouahbi dituntut untuk menemukan pengganti yang tepat bagi Amrabat, terutama karena lini tengah merupakan salah satu titik kekuatan terpenting dalam susunan timnas Maroko, mengingat mereka memiliki sejumlah pemain yang mampu mengisi posisi tersebut.

Situs "Sport7" Maroko menyebutkan bahwa Mohamed Ouahbi memiliki beberapa pilihan untuk menggantikan absennya Sofyan Amrabat, dengan mengisyaratkan adanya "3 pemain muda yang dapat diandalkannya untuk menggantikan posisi Sofyan Amrabat".

Situs tersebut menjelaskan bahwa di antara nama-nama paling menonjol yang diajukan adalah Sofyane El Fouzi, pemain klub Jerman Schalke, di samping Yassine El Khalifi, pemain klub Belgia Charleroi, serta Yassine Kechta, pemain klub Prancis Strasbourg.

"Sport7" menilai bahwa para pemain muda ini dapat memberikan Mohamed Ouahbi pilihan-pilihan baru di lini tengah, mengingat kebutuhan direktur teknik untuk menemukan komposisi yang mampu menggantikan peran yang selama ini dijalankan Amrabat bersama timnas Maroko.

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Pilihan-pilihan yang tersedia bagi direktur teknik timnas Maroko tidak berhenti pada trio muda tersebut, sebab nama Imran Louza tetap kuat diajukan untuk kembali ke skuad Maroko setelah lama absen.

Kembalinya Louza bisa menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan oleh staf teknis, terutama mengingat pengalamannya sebelumnya bersama timnas dan kemampuannya bermain di area tengah lapangan, yang memberikan Ouahbi pilihan tambahan untuk menggantikan absennya Amrabat.

Di sisi lain, posisi Nayef Aguerd dan Ayoub Bouaddi tetap kuat di dalam lini tengah Maroko, mengingat penampilan bagus yang mereka tunjukkan, baik bersama timnas Maroko maupun bersama klub masing-masing.

Menurut "Sport7", kehadiran duet tersebut di lini tengah bertahan tampak tidak dapat diperdebatkan, yang membuat persaingan untuk posisi lainnya lebih terkait dengan nama-nama yang akan dipilih Ouahbi untuk menggantikan absennya Amrabat.

Dengan demikian, Ouahbi memiliki lebih dari satu pilihan untuk menyikapi absennya Sofyan Amrabat, mulai dari mengandalkan para pemain muda, memasukkan kemungkinan mengembalikan Imran Louza ke dalam perhitungan, hingga mempertahankan Aguerd dan Bouaddi sebagai dua pilar utama di lini tengah.