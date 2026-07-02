Setelah pemain berbakat asal Maroko itu... Al-Qadisiyah menyelesaikan transfer keduanya di bursa musim panas ini dari Al-Hilal

Klub Al-Qadisiyah telah menyelesaikan transfer keduanya selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah bek asal Maroko Sufyan Al-Krawani, yang didatangkan dari klub Al-Hilal.

Klub Al-Qadisiyah mengumumkan pada bulan Juni lalu bahwa mereka telah merekrut bek kiri asal Maroko, Sufyan Al-Karouani, melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub Belanda, Utrecht, berakhir.

Jurnalis Saudi Hamad Al-Suwailhi mengatakan bahwa Klub Al-Qadisiyah telah merekrut pemain lain, yaitu pemain sayap asal Saudi, Muhammad Al-Qahtani, yang datang dari Klub Al-Hilal.

Al-Suwailhi menjelaskan, dalam cuitan di akun resminya di platform “X”, bahwa Al-Hilal telah menyetujui penjualan sisa masa kontrak Al-Qahtani kepada Al-Qadisiyah, dengan penandatanganan kontrak secara resmi dijadwalkan pada Kamis malam ini.

Al-Qahtani adalah pemain sayap asal Saudi berusia 23 tahun yang telah dipromosikan ke tim utama sejak dini, tepatnya pada tahun 2021, namun gagal mendapatkan posisi starter selama lima tahun terakhir.

Al-Qahtani sempat dipinjamkan ke Al-Taawoun pada paruh kedua musim lalu, di mana ia tampil dalam 13 pertandingan dan hanya mencetak satu gol, sebelum akhirnya Al-Qadisiyah berhasil mendapatkan jasanya.



