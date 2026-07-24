Setelah Pelukan di Piala Dunia, Vinicius Kejutkan Haaland dengan Undangan Khusus

Vinicius Junior, bintang Real Madrid dan timnas Brasil, mengirim pesan kepada Erling Haaland yang mengajaknya untuk bergabung dengannya dalam liburan yang ia habiskan bersama aktor Amerika Terry Crews.

Pemain sayap asal Brasil itu pada hari Jumat mengunggah melalui akun-akunnya di media sosial beberapa foto yang menyatukannya dengan aktor terkenal tersebut, dan berkomentar sambil mengarahkan ucapannya kepada penyerang Manchester City: "Kami menunggumu, Erling".

Vinicius menikmati beberapa hari istirahat di kota kelahirannya, Rio de Janeiro, sebelum kembali untuk terlibat dalam masa persiapan musim baru bersama Real Madrid.

Bintang Brasil itu tampil dalam salah satu foto dalam momen jenaka saat berada di punggung Crews, ia juga mengunggah foto-foto lain yang menyatukannya dengan sang aktor saat berlatih angkat beban, dan saat mengajaknya berkeliling di dalam ruang trofi miliknya, di mana ia juga memperkenalkannya kepada beberapa anggota keluarganya.

Trio antara Vinicius, Haaland, dan Crews ini hadir sebagai kelanjutan dari meme yang tersebar luas selama Piala Dunia, yang menyatukan pemain Brasil dan Norwegia itu, dengan bantuan kecerdasan buatan, dalam salah satu adegan paling terkenal dari film "White Chicks" yang dibintangi Crews sendiri.

Putra kota São Gonçalo itu baru-baru ini tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia, di mana ia bersinar dengan mencetak empat gol di babak grup, sebelum perjalanan Selecao berakhir lebih awal dengan tersingkir dari babak 16 besar di tangan Norwegia yang dipimpin Haaland, yang mencetak dua gol kemenangan 2-1.

Di antara momen yang tak terlupakan dalam pertandingan tersebut adalah pelukan Vinicius kepada Haaland di mixed zone Stadion MetLife di New Jersey.

Vinicius menghiasi berbagai headline belakangan ini karena perubahan mencolok pada penampilannya, yang dikaitkan dengan operasi plastik yang ia jalani, di samping interaksinya yang terus berlangsung dengan influencer Brasil Virginia Fonseca melalui media sosial.

Pasangan itu sebelumnya mengumumkan perpisahan mereka pada 15 Mei lalu, menjelang dimulainya Piala Dunia, sebelum foto-foto dan unggahan terbaru mereka mengindikasikan mereka kembali bersama lagi.