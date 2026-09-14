Liga Roshn Arab Saudi hampir dipastikan akan menyaksikan pemecatan kedua pada musim 2026-2027 ini, hanya sebulan setelah kompetisi bergulir.

Klub Al Taawoun sebelumnya telah mengumumkan, kemarin lusa Sabtu, pemecatan pelatih asal Serbia Zarko Lazetic dari jabatannya sebagai direktur teknik tim, dengan menunjuk Jihad Al Hussain untuk memimpin tim menggantikannya, menyusul kekalahan dari Al Hilal 0-6, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa klub Al Shabab juga memutuskan untuk memecat pelatihnya asal Jerman Thomas Letsch, akibat hasil-hasil negatif yang dialami tim sejak awal musim ini.

Klub asal ibu kota itu belum meraih satu kemenangan pun dalam tujuh pekan terakhir Liga Roshn, dengan menelan 3 kekalahan dan 4 hasil imbang, sehingga menempati peringkat keempat belas di klasemen dengan raihan 4 poin.

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Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Al Shabab telah mengajukan permohonan kepada Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi, kemarin Minggu, untuk menyetujui keputusan pemecatan Thomas Letsch dari jabatannya.

Begitu memperoleh persetujuan resmi dari Liga Sepak Bola Arab Saudi, klub Al Shabab akan mengumumkan pemecatan Thomas Letsch dari jabatannya, sekaligus mengungkap pelatih baru yang akan memimpin tim pada periode mendatang.

Perlu diingat bahwa Al Shabab telah tersingkir dari Piala Raja Pelayan Dua Kota Suci di babak 32 besar, dalam sebuah kejutan besar, menyusul kekalahan dari Al Wehda dengan skor 2-3.