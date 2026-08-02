Kompetisi Piala Dunia Antarklub Kings League 2026 resmi berakhir di Kota Milan, Italia, setelah sepekan penuh antusiasme yang menyaksikan kehadiran Arab yang mencolok melalui perwakilan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, sebelum akhirnya tim asal Brasil, G3X, berhasil merebut gelar dunia untuk pertama kalinya bagi Brasil, sekaligus menjadi tim pertama dari luar Spanyol yang menjuarai turnamen ini.

Edisi kali ini menjadi babak penting bagi kawasan Arab, setelah tim DR7 yang dipimpin kreator konten Arab Saudi Mufarrih Asiri “Darbahah” mencatatkan salah satu kemenangan paling menonjol dalam turnamen dengan mengalahkan sang juara bertahan Los Troncos FC pada laga pembuka, sementara tim FWZ yang dipimpin kreator konten Kuwait Fawaz Al-Shammari meraih kemenangan bersejarah yang menyingkirkan tim Spanyol Porcinos FC, salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar. Hasil-hasil tersebut menegaskan berkembangnya level tim-tim Kings League di Timur Tengah dan kemampuan mereka bersaing dengan klub-klub elite turnamen dunia, sebelum kedua tim tersebut tersingkir dari kompetisi pada babak gugur.

Turnamen ini mempertemukan 16 tim yang mewakili berbagai liga Kings League di seluruh dunia, dan menutup kompetisinya di hadapan tribun yang terisi penuh di Kings League Arena, di mana G3X mengungguli juara liga Italia Alpak FC dengan skor 9-5 pada laga final.

Gelar ini menjadi puncak dari upaya yang telah lama dinantikan tim Brasil tersebut, yang sebelumnya pernah mencapai final edisi 2024, sebelum kembali tahun ini untuk memberikan Brasil gelar pertamanya di turnamen ini, sekaligus mengakhiri monopoli klub-klub Spanyol atas gelar tersebut pada dua edisi sebelumnya.

Kompetisi ini dihadiri sejumlah tokoh olahraga dan media terkemuka, dipimpin oleh pendiri Kings League Gerard Pique, ketua komite kompetisi Claudio Marchisio, kiper Inter Milan Josep Martinez, jurnalis Italia Fabrizio Romano, di samping bintang Brasil Douglas Costa serta pengusaha dan tokoh media Joe Bastianich.

Gerard Pique menegaskan bahwa keikutsertaan perwakilan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi salah satu momen paling menonjol dalam turnamen, seraya memuji penampilan yang ditunjukkan tim DR7 yang dipimpin Mufarrih Asiri “Darbahah” dan FWZ yang dipimpin Fawaz Al-Shammari, serta gambaran yang mereka tunjukkan tentang perkembangan pesat Kings League di kawasan tersebut dan kemampuan keduanya bersaing dengan tim-tim elite dunia.

Perlu dicatat bahwa turnamen ini menyaksikan interaksi luas dari suporter Arab, baik melalui kehadiran di Milan maupun lewat platform digital, dan bahwa popularitas Kings League yang terus tumbuh di Timur Tengah dan Afrika Utara memperkuat harapan atas dimulainya musim penuh pertama turnamen ini di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada periode 18 September hingga 30 Oktober mendatang, dengan keikutsertaan 10 tim, di tengah ekspektasi antusiasme suporter yang besar seiring pertumbuhan pesat yang dialami turnamen ini di kawasan tersebut.

Sementara itu, para penggemar turnamen di kawasan ini menantikan dimulainya edisi penuh pertama Kings League – Timur Tengah dan Afrika Utara di Riyadh, setelah partisipasi Arab yang mencolok yang ditampilkan Darbahah dan Fawaz pada Piala Dunia Antarklub.

Kings League:

Kings League didirikan oleh legenda sepak bola dan pengusaha Gerard Pique, dan dianggap sebagai salah satu model olahraga dan hiburan modern paling menonjol, karena menghadirkan konsep sepak bola inovatif yang sesuai dengan aspirasi generasi baru.

Liga ini memadukan kompetisi sepak bola berlevel tinggi dengan hiburan digital, melalui pertandingan berformat tujuh pemain dan aturan-aturan inovatif yang terinspirasi dari budaya siaran langsung dan game elektronik, sehingga menghadirkan pengalaman olahraga interaktif yang memenuhi minat suporter modern.

Tim-tim di turnamen ini dipimpin oleh sejumlah kreator konten, influencer, dan bintang sepak bola, dalam sebuah model yang memadukan olahraga, hiburan digital, dan produksi konten, dengan fokus pada peningkatan interaksi suporter.

Sejak diluncurkan di Spanyol pada 2023, Kings League berkembang menjadi sebuah sistem global yang mencakup turnamen di Brasil, Prancis, Jerman, Italia, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Meksiko, dan Spanyol. Liga ini juga meluncurkan turnamen Queens League khusus untuk perempuan, di samping menyelenggarakan dua turnamen dunia setiap tahun, yaitu Piala Dunia Antarklub dan Piala Dunia Antartim Nasional.