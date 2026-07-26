Setelah Paris Mundur, Kejutan dalam Negosiasi Real Madrid dengan Diomande

Paris Saint-Germain secara resmi mundur dari perburuan winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, pemain klub Jerman Leipzig, sehingga menyisakan Real Madrid seorang diri dalam negosiasi, meski pihak terakhir dengan tegas membantah telah mencapai kesepakatan final atau bahkan awal dengan klub Jerman itu hingga saat ini.

Florian Plettenberg, reporter jaringan "Sky Sport Jerman", menegaskan bahwa Paris Saint-Germain menganggap tuntutan finansial Leipzig terlalu berlebihan.

Dalam pernyataan resmi klub Prancis itu disebutkan: "Paris Saint-Germain menarik minat dan tawarannya untuk merekrut Yan Diomande, karena gaji yang diminta tidak sesuai dengan anggaran dan prinsip klub. Manajemen tidak ingin meninggalkan sistem finansial yang berlaku saat ini dan tetap menjaga keseimbangan tim."

Tidak ada kesepakatan antara Madrid dan Leipzig

Plettenberg dengan tegas membantah laporan media yang menyebutkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig, menegaskan bahwa seluruh pihak terkait telah memastikan kepadanya tidak ada kesepakatan apa pun, baik resmi maupun awal, hingga saat ini.

Reporter Jerman itu menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak akan dilanjutkan besok, Senin, seraya menunjukkan bahwa sebagian sumber media berupaya menyebarkan berita lebih dulu meski negosiasi belum rampung, dalam persaingan sengit untuk mendapatkan berita eksklusif.

Madrid yang paling berpeluang meski belum ada kepastian

Meski belum ada kesepakatan resmi, Plettenberg menegaskan bahwa kepindahan Diomande ke Real Madrid masih sangat mungkin terjadi, terutama setelah mundurnya Paris Saint-Germain dan tersisanya klub Ibu Kota Spanyol itu sebagai satu-satunya pesaing dalam perburuan tersebut, seraya menunjukkan bahwa Madrid memiliki peluang terbaik untuk merampungkan transfer ini sejak Sabtu kemarin.