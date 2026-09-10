Jules Koundé menjalani situasi berbeda di Barcelona pada awal musim ini, setelah untuk pertama kalinya sejak kedatangan Hansi Flick kehilangan posisi utamanya yang nyaris terjamin. Kondisi tersebut mendorong bek asal Prancis itu untuk mengeluarkan usaha ekstra di luar sesi latihan resmi, demi mengembalikan penampilan terbaiknya dan kembali meyakinkan sang pelatih.

Menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya, Koundé tidak lagi menjadi prioritas bagi Flick sejak Juni lalu. Manajemen olahraga pun siap mempertimbangkan kemungkinan kepergiannya jika ada tawaran yang sesuai, setelah sang pemain tidak lagi kebal terhadap gagasan penjualan.

Awal musim ini menegaskan bahwa situasi olahraganya telah berubah, di tengah penurunan penampilannya musim lalu, serta keunggulan sejumlah pemain lain atas dirinya di posisi bek kanan dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Koundé sendiri menyadari bahwa ia tidak sedang berada di periode terbaiknya, dan bahwa ia harus kembali meraih kepercayaan Flick. Namun, hal yang sulit dikritik dalam kondisinya adalah komitmen fisiknya, karena pemain Prancis itu selalu berusaha mencapai kondisi sebaik mungkin, bahkan jika hal itu menuntutnya menambahkan latihan individu di luar sesi yang diprogramkan klub.

Pemain internasional Prancis itu tetap berada di pusat latihan setelah sesi latihan tim utama berakhir, di saat rekan-rekannya menuju ruang ganti, sementara ia melanjutkan kerja bersama para pelatih fisik dan ahli fisioterapi di klub, menurut "Sport".

Koundé mengetahui situasinya dengan baik, dan jawabannya atas menurunnya posisinya adalah dengan bekerja lebih keras, baik melalui usaha ekstra di ruang latihan beban, maupun dengan memperpanjang waktu keberadaannya di pusat latihan.

Kerja ekstra ini bukanlah hal baru bagi Koundé, karena ia mengikuti pendekatan yang sama bahkan ketika ia mungkin sedang menjalani periode terbaik dalam kariernya, di saat klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester City, memantau situasinya.

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