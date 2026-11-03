Dari ruang operasi ke jantung lini tengah, begitulah cara meringkas kembalinya Scott McTominay ke skuad tim nasional Skotlandia menjelang jeda internasional pada November ini.

Hanya dua bulan setelah menjalani operasi jantung yang rumit yang menjauhkannya dari lapangan dan menimbulkan kekhawatiran soal masa depannya, bintang lini tengah tersebut kembali memuncaki daftar skuad tim nasional Skotlandia pada momen yang menentukan dan krusial dalam ajang UEFA Nations League.

Federasi Sepak Bola Skotlandia pada Selasa hari ini mengumumkan daftar skuad timnas untuk pertandingan UEFA Nations League bulan ini, yang menyaksikan kembalinya trio yang dinanti dengan dipimpin Scott McTominay.

Timnas Skotlandia bersiap menghadapi dua laga krusial melawan Makedonia Utara dan Swiss, di mana tim pelatih memanggil gelandang Scott McTominay (29 tahun), bersama bek Kieran Tierney dan penyerang Che Adams.

McTominay sebelumnya menjalani operasi jantung ringan pada September lalu, yang menyebabkan absennya pada periode jeda internasional terakhir, sebelum ia mengumumkan pemulihan penuhnya dan kembali ke kompetisi.

Kembalinya ini tidak hanya terbatas pada McTominay seorang, karena Tierney dan Adams juga kembali dari cedera. Panggilan juga diberikan kepada bek James Bainsrez, yang dipinjamkan ke Rangers dari klub Yunani AEK Athena, dan yang mungkin akan menjalani laga internasional pertamanya bersama timnas senior.

Di sisi lain, bek Scott McKenna absen karena cedera punggung, sementara Lennon Miller, Josh Doig, Connor Barron, dan James Wilson dicoret dari skuad.

Timnas Skotlandia menempati peringkat ketiga di Grup Dua dengan raihan 4 poin dari 4 pertandingan, tertinggal tiga poin dari Slovenia, dan delapan poin dari pemuncak klasemen Swiss.

Timnas Skotlandia dijadwalkan menjamu Makedonia Utara pada 13 November, sebelum bertolak tiga hari kemudian untuk menghadapi laga sulit melawan Swiss.