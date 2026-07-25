Klub Arab Saudi, Al Ittihad, memasukkan seorang pemain Nigeria baru ke dalam daftar incaran mereka untuk direkrut selama periode transfer musim panas ini, mengingat kebutuhan mereka akan pemain baru di posisi gelandang tengah.

Al Ittihad sebelumnya telah menjalin negosiasi dengan klub Belgia, Club Brugge, untuk merekrut pemain Nigeria mereka, Raphael Onyedika, pada bursa transfer musim panas saat ini, namun mereka kini nyaris kehilangan transfer tersebut ke Eintracht Frankfurt dari Jerman.

Menurut surat kabar Turki "Fanatik", Al Ittihad telah menjatuhkan pilihan pada pemain Nigeria lainnya, yaitu Wilfred Ndidi, pemain Besiktas, untuk menutup lubang di lini tengah mereka.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Arab Saudi itu telah mengirimkan tawaran kepada rekan mereka dari Turki untuk mendapatkan jasa gelandang Nigeria itu dengan nilai 12,5 juta euro.

Hal ini terjadi seiring pencarian Al Ittihad akan pemain baru di posisi gelandang bertahan, untuk menggantikan pemain Brasil, Fabinho, yang meninggalkan tim setelah musim lalu berakhir seiring habisnya kontraknya.

Nama Al Ittihad telah dikaitkan dengan banyak pemain di posisi ini, yang paling menonjol adalah pemain Maroko, Sofyan Amrabat, gelandang Fenerbahce, dan pemain Mesir, Marwan Attia, bintang Al Ahly, di samping Onyedika dan Ndidi.

Ndidi memiliki perjalanan karier yang cemerlang, yang sebagian besar dihabiskan bersama Leicester City, antara tahun 2017 dan 2025, sebelum pindah ke Besiktas yang dibelanya musim lalu.

Pemain berusia 29 tahun itu menjalani 31 pertandingan dalam satu-satunya musimnya bersama tim Turki tersebut, di mana ia berhasil mencetak dua gol dan satu assist.

Ndidi juga memiliki peran penting di dalam timnas Nigeria, di mana ia mengenakan ban kapten sejak tahun 2023, dan telah tampil bersama "Elang Hijau" dalam 79 pertandingan sejak pertama kali bergabung pada 2015, mencetak satu gol dan lima assist.