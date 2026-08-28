Di tengah situasi yang dialami kasus Julian Alvarez, serta konflik antara Atletico Madrid dan Barcelona, tampaknya hanya ada satu solusi yang tersisa bagi pemain asal Argentina tersebut.

Alvarez terus absen dari latihan untuk hari ketiga secara beruntun, sementara masa depannya bersama Atletico Madrid masih menggantung.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Alvarez tidak memiliki pilihan lain selain memutus kontraknya secara sepihak, dan ia dapat melakukan hal itu berdasarkan Dekret Kerajaan Nomor 1006 yang berlaku di Spanyol, yang mengatur hubungan ketenagakerjaan bagi para atlet profesional.

FIFA tidak dapat ikut campur dalam kasus ini karena tidak memiliki kewenangan, mengingat persoalan ini menyangkut dua klub dari negara yang sama.

Secara spesifik, hal ini merujuk pada Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut: "Pemutusan kontrak berdasarkan kehendak atlet profesional, tanpa adanya alasan yang dapat dibebankan kepada klub, memberikan kepada klub tersebut hak, apabila diperlukan, untuk memperoleh ganti rugi, dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai hal itu, lembaga peradilan ketenagakerjaan akan menetapkan nilainya sesuai dengan keadaan yang berkaitan dengan aspek olahraga, kerugian yang dialami pihak terkait, alasan pemutusan kontrak, serta unsur-unsur lain yang menurut pemain dapat dipertimbangkan."

Apabila Alvarez mengambil langkah ini, maka pengadilanlah yang akan memutuskan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan pemain kepada Atletico Madrid akibat pemutusan kontrak.

Namun nilai tersebut, sebaliknya, harus dibayarkan oleh Barcelona sebagai pihak yang bertanggung jawab secara subsidier, sesuai dengan sisa tahun kontrak pemain, dan dengan mempertimbangkan klausul penalti yang tercantum dalam kontraknya sebesar 490 juta euro.

Inilah yang dinyatakan pada ayat kedua dari Pasal 16 yang sama: "Apabila atlet, dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya kontrak, menandatangani kontrak dengan klub lain atau entitas olahraga lain, maka entitas tersebut akan bertanggung jawab secara subsidier atas pemenuhan kewajiban finansial yang telah disebutkan."

Namun jumlah yang akan ditetapkan sama sekali tidak akan mencapai 490 juta euro, yang merupakan nilai klausul penalti yang ditandatangani dalam kontrak pemain dengan Atletico Madrid.

Ditambah lagi, peradilan umum menganggap klausul penalti semacam ini bersifat sewenang-wenang apabila dipaksakan oleh klub kepada para pemain.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa pemain terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga 2030, serta menerima gaji sekitar 12,5 juta euro per tahun sebelum dipotong pajak, atau setara dengan sekitar 6,2 juta euro bersih.

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