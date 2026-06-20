Pasar transfer Inggris bersiap menyaksikan kesepakatan baru yang nilainya mungkin melampaui 100 juta euro pada musim panas ini, setelah Tottenham mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi untuk mendatangkan Sandro Tonali, gelandang Newcastle asal Italia, dengan nilai 115 juta euro, dalam kesepakatan yang berpotensi menjadi salah satu transfer terbesar di bursa transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Inggris “The Athletic”, Tottenham telah memulai negosiasi serius dengan Newcastle untuk mencapai kesepakatan cepat dengan sang pemain, di saat klub asal London tersebut berupaya keras memperkuat skuadnya setelah musim yang mengecewakan di semua lini, yang ditutup dengan finis di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris.

Menurut laporan, Newcastle meminta 115 juta euro untuk melepas pemainnya yang terikat kontrak hingga tahun 2029, sebuah angka yang sangat besar yang mencerminkan pola pengeluaran boros yang masih dilakukan klub-klub Inggris hingga saat ini.

Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, manajer Tottenham, diam-diam berupaya mendatangkan mantan pemain Milan tersebut, dalam upaya untuk membangun kembali tim dan memperbaiki hasil bencana yang dialami musim lalu.

Namun, Tottenham bukan satu-satunya yang ikut dalam perburuan ini. Laporan-laporan menegaskan bahwa Manchester City, juara Liga Inggris, masih bersaing untuk mendatangkan Tonali, terlepas dari perkembangan negosiasi transfer Elliot Anderson, pemain Nottingham Forest, yang telah menerima tawaran sebesar 139 juta euro dari City.

Jika transfer Tonali terwujud dengan nilai yang diminta, ini akan menjadi salah satu transfer termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris, meskipun tidak akan melampaui rekor yang dicetak oleh Alexander Isak hanya setahun yang lalu.

Penyerang asal Swedia itu menjadi pemain termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris saat pindah dari Newcastle ke Liverpool dengan nilai sekitar 145 juta euro, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh rekan setimnya, Florian Wirtz, beberapa minggu sebelumnya, yang bergabung dengan The Reds seharga 125 juta euro dari Bayer Leverkusen.

Sebelumnya, Enzo Fernández, yang dibeli Chelsea seharga 121 juta euro pada tahun 2023, adalah pemain termahal, dalam serangkaian transfer fantastis yang mencerminkan kekuatan finansial yang luar biasa dari klub-klub Inggris.

Tonali, yang berusia 26 tahun, dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Ia bergabung dengan Newcastle dari AC Milan dalam kesepakatan besar, namun belum meraih kesuksesan yang diharapkan bersama The Magpies, sehingga membuka peluang baginya untuk hengkang pada musim panas ini.

Tottenham, yang sedang mengalami krisis teknis setelah musim yang bencana, berupaya membangun kembali timnya dengan kuat. Minat mereka tidak hanya tertuju pada Tonali, tetapi juga mengincar Matheus Fernandes, gelandang asal Portugal, sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk memperkuat skuad.

Di sisi lain, Manchester City tampaknya bertekad untuk bersaing dengan keras, meskipun mereka telah mengajukan tawaran besar senilai 139 juta euro untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest, tawaran yang penyelesaiannya masih jauh dari jangkauan.

Transaksi-transaksi ini dengan jelas menunjukkan bahwa klub-klub Inggris masih mendominasi pasar transfer global dengan pengeluaran yang sangat besar, di saat klub-klub besar Eropa lainnya menghadapi pembatasan keuangan yang ketat.