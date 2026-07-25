Pemain Al-Ahli Saudi meminta untuk hengkang dari skuad tim pada bursa transfer musim panas ini, setelah menjalani musim yang mengecewakan.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa klub Al-Khaleej mengajukan permintaan kepada Al-Ahli untuk mendapatkan jasa pemain mudanya, Yassine Al-Zubaidi, dengan status pinjaman hingga akhir musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 23 tahun itu ingin hengkang dari Al-Ahli demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak selama pertandingan musim depan.

Al-Zubaidi dipromosikan ke tim utama pada 2023, tetapi ia tidak berhasil mendapatkan kesempatan bermain, sehingga ia pindah ke Al-Akhdoud dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2023-2024, dan juga musim 2024-2025.

Yassine Al-Zubaidi kembali ke skuad Al-Ahli pada musim lalu, tetapi ia hanya tampil dalam 4 pertandingan sebagai pemain pengganti, dengan total hanya 27 menit, yang membuatnya ingin hengkang.

Al-Zubaidi bermain di posisi sayap kanan sebagai posisi utamanya, tetapi ia juga mampu bermain di posisi sayap kiri, meski lebih jarang.

Perlu disebutkan bahwa Al-Khaleej menjadi salah satu kejutan paling menonjol musim lalu di sepak bola Saudi, di mana klub ini berhasil lolos ke pertandingan final Piala Raja Pelayan Dua Kota Suci, sebelum kalah dari Al-Hilal.