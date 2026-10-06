Berkas Julian Alvarez di Atletico Madrid belum ditutup meski bursa transfer telah berakhir, melainkan berpindah ke balik layar yang lebih misterius dan berpengaruh: pasar agen pemain. Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", penyerang asal Argentina itu kini menjadi pemain bebas dalam hal pengelolaan kariernya, setelah mulai memikirkan untuk berpisah dari agennya, Fernando Hidalgo, yang telah menangani urusannya selama hampir satu dekade penuh.

Sejak bursa transfer ditutup, lingkaran terdekat Alvarez bergerak mencari agensi yang akan menangani masa depannya, sementara ayahnya, Gustavo Alvarez, memegang peran sentral dalam memilih perwakilan barunya. "AS" menyebutkan bahwa sebuah agensi Argentina yang terkait dengan mantan bintang Javier Pastore saat ini memimpin persaingan, setelah negosiasi mencapai tahap-tahap lanjutan, dalam menunggu penandatanganan akhir.

Atletico Madrid mengalami musim panas yang bergejolak akibat masa depan Alvarez, setelah sang pemain masuk ke dalam pusaran kontroversi yang luas terkait dengan tawaran dan keinginan yang saling bertentangan, dan kisah itu berakhir dengan tetap bertahannya ia di barisan tim, meski namanya sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona.

Di klub, ada keyakinan bahwa sang pemain sendiri bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas krisis tersebut. Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico, pada akhir Agustus mengatakan bahwa Alvarez telah menjadi sasaran upaya penyesatan, seraya menegaskan bahwa ia telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan menghargainya baik di tingkat pribadi maupun profesional.

Kepergian Hidalgo dari pengelolaan urusan Alvarez, atau penataan ulang perannya di dalam sistem sang pemain, bisa menjadi langkah yang membantu meredakan hubungan antara pemain dan Atletico Madrid, terutama setelah musim panas yang diwarnai banyak ketegangan.

Alvarez terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2030, namun pada saat yang sama ia dituntut untuk memulihkan kepercayaan para suporter Atletico setelah awal musim yang tidak ideal, di samping mengembalikan performanya di dalam lapangan, di mana Cristian Romero tetap menjadi salah satu orang terdekatnya.

Untuk saat ini, Julian Alvarez lebih memilih menjauh dari kegaduhan dan berfokus bersama timnas Argentina, yang tengah bersiap menghadapi Benin dalam sebuah pertandingan yang bersifat khusus, karena berkaitan dengan penampilan perpisahan yang dinanti-nantikan dari Lionel Messi, salah satu sumber inspirasi terbesarnya.

Alvarez diperkirakan akan kembali ke Madrid pada akhir pekan, dan saat itu ia akan dihadapkan pada sebuah keputusan yang langkah-langkahnya sudah mulai diambil di balik layar: menentukan agen yang akan menangani fase berikutnya dari kariernya.



