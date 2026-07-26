Alvaro Arbeloa menjalani petualangan melatih Fulham, setelah kepergiannya dari Real Madrid, menyusul musim tanpa gelar.

Pelatih asal Spanyol itu kalah dengan skor dua gol tanpa balas dari Norwich City, pada laga pertamanya bersama Fulham, dan mantan pelatih Real Madrid tersebut masih memiliki banyak pekerjaan di depannya.

Surat kabar AS menyebutkan, "Setelah kekalahan dari Norwich, kalangan Liga Premier Inggris mulai bertanya-tanya apakah Arbeloa mampu membangun sebuah proyek yang tampaknya ditakdirkan untuk berjuang demi bertahan satu musim tambahan di kompetisi sorotan itu."

Jalan Arbeloa sebagai pelatih di level elite sama sekali tidak mudah, karena Real Madrid adalah klub yang tuntutannya yang tinggi membuat banyak orang tidak mampu bertahan di bangku cadangan Stadion Santiago Bernabeu.

Setelah setahun penuh tanpa melatih, Arbeloa menuju Inggris untuk mengambil alih kepemimpinan salah satu klub paling bersejarah di Liga Premier Inggris.

Perbedaan antara La Liga Spanyol dan sepadannya di Inggris sangatlah jelas, di mana aspek fisik mendominasi aspek taktis lainnya, dan gaya permainan pun lebih langsung serta vertikal dibandingkan dengan yang ada di Spanyol.

Kini, setelah kekalahan pertama, dan kurang dari sebulan sebelum bergulirnya Premier League, tanda-tanda ketergesaan mulai muncul di tepian Sungai Thames, dan Fulham harus bergerak untuk memperkuat skuad tim, serta memberinya tampilan baru.

Arbeloa, sepanjang periode dalam pengalamannya di Madrid, menunjukkan kemampuannya untuk memberi Los Blancos identitas khusus, sebelum akhirnya semuanya runtuh.

Namun, proses pembangunan tidak akan mudah, dan ujian-ujian yang menanti pelatih Spanyol itu akan mengungkap kepada dunia, dari logam sejati apa ia terbuat.

AS menutup, "Hanya waktu yang akan menentukan apakah Arbeloa akan berhasil dalam petualangan ini, atau ia akan kembali terjatuh dari punggung seekor kuda yang tak pernah mampu ia kendalikan."