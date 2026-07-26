Setelah Mundurnya Paris, Kejutan dalam Negosiasi Real Madrid dengan Diomande

Paris Saint-Germain secara resmi mundur dari perburuan winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, pemain klub Jerman Leipzig, sehingga menyisakan Real Madrid sebagai satu-satunya pihak dalam negosiasi, kendati Los Blancos membantah keras telah mencapai kesepakatan final atau bahkan kesepakatan awal dengan klub Jerman tersebut hingga saat ini.

Florian Plettenberg, jurnalis jaringan "Sky Sport Jerman", menegaskan bahwa Paris Saint-Germain menganggap tuntutan finansial Leipzig terlalu berlebihan.

Dalam pernyataan resmi klub Prancis itu disebutkan: "Paris Saint-Germain menarik minat dan tawarannya untuk merekrut Yan Diomande, karena gaji yang diminta tidak sesuai dengan anggaran dan prinsip-prinsip klub. Manajemen tidak ingin meninggalkan sistem finansial yang berlaku saat ini dan tetap menjaga keseimbangan tim."

Tidak ada kesepakatan antara Madrid dan Leipzig

Plettenberg secara tegas membantah laporan media yang menyebutkan Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig, seraya menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memastikan kepadanya tidak ada kesepakatan apa pun, baik resmi maupun awal, hingga saat ini.

Jurnalis Jerman itu menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak akan dilanjutkan besok, Senin, sembari menunjukkan bahwa sebagian sumber media berupaya menyiarkan berita lebih dulu meski negosiasi belum rampung, dalam persaingan sengit untuk mendapatkan berita eksklusif.

Madrid paling berpeluang meski belum ada kepastian

Meskipun belum ada kesepakatan resmi, Plettenberg menegaskan bahwa kepindahan Diomande ke Real Madrid masih sangat mungkin terjadi, terutama setelah mundurnya Paris Saint-Germain dan tersisanya klub Kerajaan sebagai satu-satunya pesaing dalam perburuan ini, seraya menyebutkan bahwa Madrid memiliki peluang terbaik untuk menuntaskan transfer ini sejak kemarin, Sabtu.