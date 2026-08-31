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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Setelah minat Arab Saudi: perkembangan menentukan dalam kelanjutan perpanjangan kontrak Dembele

Transfers
Ligue 1
Paris Saint-Germain
O. Dembele
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Seluruh indikasi menegaskan bahwa Paris Saint-Germain tengah dalam proses memperpanjang kontrak pemain Prancisnya, Ousmane Dembele, dalam beberapa hari mendatang.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Dembele, peraih penghargaan Ballon d'Or 2025, memang akan memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain hingga musim panas 2030.

Ousmane Dembele berusia 29 tahun, dan kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028, dengan catatan bahwa ia bergabung dengan klub Prancis tersebut pada musim panas 2023, datang dari Barcelona.

Seperti yang diumumkan oleh kanal Canal+ pada Minggu kemarin, Dembele telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Paris Saint-Germain. 

Pemain Prancis itu sempat menerima ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, tetapi ia akan melanjutkan kariernya di bawah asuhan pelatih Luis Enrique.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM

Setelah awal musim yang tidak stabil, pemain Prancis tersebut mendapatkan periode istirahat guna memulihkan kesiapan terbaiknya dan kembali dalam kondisi terbaik.

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