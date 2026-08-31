Seluruh indikasi menegaskan bahwa Paris Saint-Germain tengah dalam proses memperpanjang kontrak pemain Prancisnya, Ousmane Dembele, dalam beberapa hari mendatang.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Dembele, peraih penghargaan Ballon d'Or 2025, memang akan memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain hingga musim panas 2030.

Ousmane Dembele berusia 29 tahun, dan kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028, dengan catatan bahwa ia bergabung dengan klub Prancis tersebut pada musim panas 2023, datang dari Barcelona.

Seperti yang diumumkan oleh kanal Canal+ pada Minggu kemarin, Dembele telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Paris Saint-Germain.

Pemain Prancis itu sempat menerima ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, tetapi ia akan melanjutkan kariernya di bawah asuhan pelatih Luis Enrique.

Setelah awal musim yang tidak stabil, pemain Prancis tersebut mendapatkan periode istirahat guna memulihkan kesiapan terbaiknya dan kembali dalam kondisi terbaik.

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