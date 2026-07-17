Setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 1-0, Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia

Tim nasional Argentina telah memutuskan seragam yang akan dikenakan saat menghadapi Spanyol dalam final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

Jaringan TyC Sports Argentina melaporkan hari ini, Jumat, bahwa "La Albiceleste" akan bertanding dengan seragam utama bergaris biru langit dan putih, dipadukan dengan celana dan kaus kaki putih, yaitu seragam yang sama yang mereka kenakan saat menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika mengalahkan Prancis di final melalui adu penalti.

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Timnas Argentina sebelumnya tampil dengan seragam cadangan berwarna biru tua saat menghadapi Inggris (2-1) di babak semifinal turnamen kali ini.

Hal ini terjadi setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyetujui permintaan Federasi Sepak Bola Argentina untuk mengenakan seragam tersebut, sementara timnas Inggris mengenakan seragam putih lengkap, karena mereka memiliki hak prioritas dalam menentukan seragam, serta nilai simbolis historis yang dimiliki seragam biru bagi para pendukung Argentina, setelah dikaitkan dengan dua kemenangan legendaris atas "Tiga Singa" di Piala Dunia 1986 dan 1998.

Kaus bergaris biru langit dan putih ini mewakili identitas tradisional timnas Argentina, sejak tahun 1908, ketika Federasi Sepak Bola Argentina mengadopsinya secara permanen terinspirasi dari warna bendera nasional.

Sedangkan seragam biru pertama kali muncul pada tahun 1911 sebagai seragam cadangan, dan sejak saat itu menjadi pilihan kedua resmi tim nasional, serta dikaitkan dengan sejumlah momen bersejarah terpenting, terutama dalam pertandingan melawan Inggris.

Celana hitam juga merupakan warna yang paling sering digunakan dalam sejarah tim nasional Argentina, karena dikenakan saat mereka menjuarai Piala Dunia pada tahun 1978 dan 1986, Sementara itu, celana putih kembali muncul lebih sering dalam beberapa tahun terakhir, dan dikaitkan dengan pencapaian-pencapaian terkemuka di era pelatih Lionel Scaloni, terutama kemenangan di Piala Dunia 2022, serta gelar Copa América 2021 dan 2024.



