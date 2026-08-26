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Setelah menyingkirkan Auckland, ladang ranjau menanti Al Ahli Saudi dalam perjalanan menuju laga Paris

Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Arab Saudi
Afrika Selatan

3 momen yang menentukan arah jalan

Al Ahli Arab Saudi memulai langkah pertamanya dengan mantap menuju kejayaan dunia, setelah mengunci tiket menuju babak kedua Piala Interkontinental Klub 2026, menyusul kemenangan berharga dengan skor 1-0 atas klub Selandia Baru, Auckland FC, dalam laga play-off yang digelar di Jeddah pada Rabu malam.

Dengan kemenangan ini, Al Ahli membuat janji panas dengan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, juara Liga Champions Afrika, dalam duel yang tidak menerima pembagian dua, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September mendatang di Stadion Loftus Versfeld di Kota Pretoria.

Duel ini mengandung kepentingan ganda, di mana pemenangnya akan dinobatkan sebagai juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, sehingga memastikan satu tempat langsung di Piala Tantangan, dalam perjalanannya menuju impian terbesar.

Di jalur lain turnamen ini, para pencinta sepak bola menantikan duel kelas berat, di mana Toluca dari Meksiko, juara CONCACAF, akan bertemu dengan juara Copa Libertadores Amerika Selatan pada 9 Desember mendatang dalam Piala Derby Dua Amerika, dengan pemenang derby ini akan menghadapi juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik pada 12 Desember dalam Piala Tantangan.

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Juara Piala Tantangan akan lolos ke etape terakhir dan terpenting, yaitu duel melawan Paris Saint-Germain dari Prancis, juara Eropa dan pemegang gelar, di final Piala Interkontinental Klub pada 16 Desember 2026, sementara Federasi Sepak Bola Internasional akan mengumumkan kemudian markas pusat penyelenggara untuk tiga pertandingan terakhir turnamen tersebut.

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