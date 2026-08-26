Setelah menyingkirkan Auckland: jalan terjal menanti Al Ahli Saudi menuju final impian melawan Paris

Al-Ahli Saudi menapaki langkah pertamanya dengan mantap menuju kejayaan dunia, setelah memastikan tiket lolos ke babak kedua Piala Interkontinental Antarklub 2026, menyusul kemenangan berharga dengan skor tipis 1-0 atas klub Selandia Baru, Auckland FC, dalam laga play-off yang digelar di Jeddah pada Rabu malam.

Dengan kemenangan ini, Al-Ahli menetapkan janji panas dengan klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, juara Liga Champions Afrika, dalam pertarungan yang tak menyisakan ruang bagi hasil imbang, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September mendatang di Stadion Loftus Versfeld, Kota Pretoria.

Duel ini mengusung arti penting berlipat ganda, di mana pemenangnya akan dinobatkan sebagai juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, sekaligus memastikan tempat langsung di Piala Challenge, dalam perjalanannya menuju mimpi yang lebih besar.

Di jalur lain turnamen ini, para pencinta sepak bola menanti pertandingan berkelas berat, di mana klub Meksiko, Toluca, juara CONCACAF, bertemu dengan juara Copa Libertadores Amerika Selatan pada 9 Desember mendatang dalam ajang Piala Derby Dua Amerika, dengan pemenang derby ini akan menghadapi juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik pada 12 Desember di Piala Challenge.

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Juara Piala Challenge akan lolos ke etape terakhir sekaligus terpenting, yakni menghadapi klub Prancis, Paris Saint-Germain, juara Eropa sekaligus pemegang gelar, di final Piala Interkontinental Antarklub pada 16 Desember 2026, sementara Federasi Sepak Bola Internasional akan mengumumkan kemudian markas utama yang menjadi tuan rumah tiga laga terakhir turnamen ini.