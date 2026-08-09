Setelah menyingkirkan Arsenal, langkah mengejutkan Barcelona picu kekhawatiran Atletico Madrid

Atletico Madrid tampak semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur terkait transfer Cristian Romero, kapten klub asal London tersebut, pada bursa transfer musim panas kali ini. Namun, kesepakatan itu mengalami perkembangan mengejutkan setelah Barcelona dan Arsenal turut masuk dalam jalur negosiasi.

Romero dan Tottenham sebelumnya telah sepakat bahwa perjalanan sang pemain bersama klub akan berakhir pada musim panas ini, yang juga dapat mendorong Spurs untuk mempercepat negosiasi mereka terkait perpanjangan kontrak bek asal Belanda, Micky van de Ven, menurut jaringan "TEAMtalk".

Baca Juga

Flick Kejutkan Dua Pemain Barcelona dengan Keputusan Mencoret Mereka

Bintang Real Madrid Menuju Kepergian: Bernegosiasi dengan 8 Klub Inggris

Negosiasi antara Romero dan Atletico Madrid berjalan sangat baik, di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan personal, sementara kedua klub semakin dekat untuk mencapai kesepakatan soal nilai transfer.

Atletico mengintensifkan pergerakan mereka dalam 48 jam terakhir, setelah memastikan kepergian dua bek sayap, Nahuel Molina ke Roma dan Matteo Ruggeri ke Aston Villa, yang menyediakan ruang finansial bagi klub Spanyol tersebut.

Namun, di saat Los Rojiblancos berupaya menuntaskan transfer tersebut, perwakilan Romero dan para perantara melanjutkan komunikasi dengan klub-klub lain yang berminat pada sang bek, termasuk rival tradisional Spurs, Arsenal.

Arsenal memiliki sejarah dalam merekrut pemain-pemain Tottenham, dan yang paling menonjol dari transfer-transfer tersebut adalah bergabungnya Sol Campbell ke Arsenal pada tahun 2001.

Pelatih asal Spanyol, Mikel Arteta, berupaya memperkuat lini pertahanannya setelah William Saliba mengalami masalah pada punggung, yang bisa membuatnya absen hingga akhir tahun ini.

Ezri Konsa, bek Aston Villa, masih menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Arsenal, tetapi klub tersebut juga menunjukkan ketertarikan pada Romero dan telah melakukan komunikasi dengan para perwakilannya.

Penolakan Tegas

Sebaliknya, Tottenham berpegang teguh pada sikap mereka yang sepenuhnya menolak kepindahan Romero ke rival sekota, di mana sumber-sumber di dalam klub menegaskan kepada "TEAMtalk" bahwa manajemen Spurs tidak memiliki "niat apa pun" untuk mempertimbangkan kesepakatan dengan Arsenal.

Tottenham memiliki kendali penuh atas masa depan Romero, yang kontraknya masih tersisa 3 tahun, dan klub tidak ingin memperkuat salah satu rival domestik utama mereka.

Ketertarikan Arsenal belum berkembang menjadi negosiasi langsung dengan Tottenham, dan para perantara juga menjelaskan kepada manajemen klub London tersebut bahwa merampungkan transfer dengan cara demikian tidaklah mungkin.

Barcelona Masuk dalam Perburuan

Dalam perkembangan baru, Barcelona muncul sebagai pesaing serius dalam perekrutan Romero, terutama setelah klub Katalan tersebut semakin dekat untuk meminjamkan bek asal Uruguay mereka, Ronald Araujo, ke Liverpool.

Barcelona juga mempertimbangkan kepergian sejumlah pemain, di antaranya Ferran Torres, Marc Casado, Tommy Marques, dan Roony Bardghji, yang bisa menyediakan ruang dalam skuad dan anggaran mereka untuk bergerak demi mendapatkan Romero.

Atletico Madrid mengetahui betul adanya persaingan dari Barcelona, tetapi mereka tetap yakin akan kemampuan mereka untuk menuntaskan transfer tersebut, mengingat pelatih Diego Simeone berpegang teguh pada perekrutan bek asal Argentina itu.

Klub asal Madrid tersebut berharap dapat mempercepat negosiasi mereka dengan Tottenham dalam beberapa hari ke depan, karena khawatir akan adanya intervensi dari Barcelona atau klub lain yang bisa menggagalkan rencana mereka untuk merekrut Romero.

Untuk saat ini, Atletico Madrid tetap memimpin dalam perburuan tersebut, tetapi masuknya Barcelona, di samping upaya mengejutkan dari Arsenal untuk merekrut kapten Tottenham, menambah lebih banyak lagi keseruan pada masa depan Romero.