Setelah menutup lembaran timnas, Messi kembali ke Spanyol sebagai dosen di ruang kuliah

Dalam sebuah peristiwa luar biasa, Lionel Messi bersiap untuk kembali ke Spanyol, bukan untuk menghadapi Real Madrid, melainkan untuk bertemu langsung dengan komunitas pendidikan di Spanyol, di Istana Olahraga kota Oviedo yang terletak di utara negara tersebut.

Kunjungan yang dinantikan ini merupakan bagian dari penobatan Messi sebagai peraih Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026, penghargaan olahraga dan budaya tertinggi di Spanyol, yang ia raih pada 3 Juni lalu, sekaligus menjadikannya pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang meraih penghargaan ini secara individu sejak penghargaan ini diciptakan pada tahun 1987.

Surat kabar Argentina "ole" menjelaskan bahwa pertemuan ini tidak akan sekadar perayaan protokoler, melainkan sebuah ceramah dan kegiatan edukatif yang terutama ditujukan kepada anak-anak dan kaum muda, dalam rangka program budaya "Pekan Penghargaan" yang terbuka untuk umum secara gratis.

Fokus pertemuan ini adalah proyek "Permainan Nomor 10", inisiatif pendidikan inovatif yang diluncurkan oleh Yayasan Putri Asturias dan terinspirasi dari sosok Messi sendiri. Dalam proyek ini, para pelajar sekolah di wilayah tersebut diminta, berdasarkan pernyataan sebelumnya dari bintang Argentina itu, untuk membayangkan cara baru dan inovatif dalam bermain sepak bola di dalam sekolah mereka, sebagai upaya untuk menghubungkan nilai-nilai olahraga dengan kreativitas dan pendidikan.

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Dewan juri penghargaan sebelumnya telah menganugerahkan gelar ini kepada Messi sebagai pengakuan atas "bakatnya yang luar biasa dan perjalanan olahraganya yang istimewa", seraya memuji pula "karya amalnya yang gigih dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesempatan bagi anak-anak yang paling kurang beruntung dalam memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan", serta menyoroti perilaku teladannya di dalam lapangan, keteguhan, kerendahan hati, dan komitmennya terhadap tim sebagai juara dunia bersama Argentina pada 2022.

Dengan penghargaan ini, La Pulga bergabung dalam daftar legenda dunia yang sebelumnya telah meraih penghargaan tersebut, seperti legenda tenis Serena Williams, pelari maraton Eliud Kipchoge, legenda atletik Carl Lewis, serta dua bintang bola basket Spanyol Pau dan Marc Gasol.



