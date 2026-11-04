Setelah berpekan-pekan penantian dan melalui sejumlah penundaan akibat bentrok jadwal, Barcelona akhirnya menetapkan tanggal untuk meresmikan perpanjangan kontrak bintang Brasil mereka, Raphinha.

Menurut informasi yang diperoleh surat kabar Catalunya, "Sport", seremoni perpanjangan kontrak Raphinha dijadwalkan berlangsung besok, Kamis, sehingga ia akan tetap berseragam klub Catalunya tersebut hingga tahun 2030, kecuali ada perubahan di menit-menit terakhir.

Nyatanya, kesepakatan ini telah rampung sejak beberapa waktu lalu. Surat kabar tersebut sebelumnya telah menyebut adanya pertemuan antara Deco dan Raphinha di sebuah restoran, di mana direktur olahraga Barcelona dan sang pemain merampungkan detail-detail terakhir kelanjutan karier Raphinha bersama klub dalam pertemuan langsung. Kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman penuh, dan hanya menyisakan prosedur resmi untuk mengukuhkan kesepakatan itu.

Belakangan, Deco sendiri—dalam rapat para perwakilan klub—mengumumkan bahwa prosedur perpanjangan kontrak sejatinya sudah tuntas. Namun, kesulitan dalam menyelaraskan jadwal menghalangi pelaksanaan seremoni resmi. Penundaan ini murni disebabkan bentrok jadwal waktu, dan tidak ada kaitannya dengan perselisihan apa pun antara klub dan pemain.

Dalam konteks ini, besok Kamis tampak menjadi waktu yang sangat tepat. Barcelona baru saja menjalani laga melawan Aston Villa di Liga Champions pada Selasa malam kemarin, dan dijadwalkan menggelar sesi latihan pemulihan hari ini, Rabu.

Sangat mungkin pelatih Hansi Flick akan memberikan libur kepada para pemain besok Kamis, meski keputusan akhir tetap berada di tangan juru taktik asal Jerman itu. Adanya satu hari tanpa aktivitas olahraga apa pun akan memudahkan pelaksanaan seremoni perpanjangan kontrak.

Memasuki hari Jumat, fokus tim akan tertuju pada persiapan menghadapi laga yang dinanti pada Minggu melawan Atletico Madrid, dengan satu sesi latihan terakhir pada Sabtu, sebelum rombongan bertolak menuju ibu kota Spanyol.

Perpanjangan kontrak ini datang pada salah satu periode terbaik dalam perjalanan karier pemain Brasil tersebut. Pada usia 29 tahun, Raphinha tengah menjalani masa yang luar biasa; hal itu kembali ia tegaskan pada Selasa kemarin dengan mencetak dua gol ke gawang Aston Villa di Liga Champions.

Selain kedua golnya, pemain Brasil itu mencuri perhatian lewat dedikasinya yang tak kenal lelah sepanjang laga. Ia tampil dengan pressing terus-menerus dan menjadikan dirinya salah satu pemain paling aktif bahkan saat tanpa bola, sehingga secara konsisten mengganggu upaya tim Inggris itu membangun serangan dari belakang. Ia menyuguhkan penampilan yang lengkap dari segala sisi, dan dengan demikian menegaskan kesiapannya yang tinggi serta kemampuannya meninggalkan jejak yang menentukan di panggung dan ajang-ajang terbesar.

Namun kontribusinya jauh melampaui angka-angka. Raphinha merupakan salah satu pemimpin tim dan sosok sentral di ruang ganti, terutama bagi para pemain muda yang menghargai profesionalitas dan dedikasinya di setiap sesi latihan.

Flick pun menunjukkan kekaguman besar terhadap pemain Brasil itu. Pelatih asal Jerman tersebut menghargai komitmen hariannya serta kesiapannya yang tak pernah surut untuk bekerja demi tim, bahkan dalam situasi yang menuntutnya mengerahkan tenaga di area yang jauh dari kotak penalti lawan. Penampilannya melawan Aston Villa menjadi contoh lain nilai yang ia miliki di mata sang pelatih.

Manajemen olahraga menilai bahwa kehadiran pemain dengan level dan pengalaman seperti ini merupakan keuntungan yang sangat berharga.

Di sisi lain, Raphinha menunjukkan komitmen penuh terhadap proyek klub Catalunya tersebut, dan tak pernah sekali pun menyembunyikan keinginannya untuk terus bertahan bersama tim.