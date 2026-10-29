Setelah menuduh Infantino melakukan "politisasi" terhadap kongres Tokyo, Pangeran Ali mundur dan memenuhi permintaan Konfederasi Sepak Bola Asia

Dalam perkembangan mengejutkan terkait krisis yang mengguncang tubuh AFC, Pangeran Ali bin Al Hussein, Presiden Federasi Sepakbola Yordania, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan setiap peninjauan yudisial yang dilakukan AFC, beberapa hari setelah ia secara langsung menuduh Presiden FIFA Gianni Infantino memanfaatkan kongres AFC untuk tujuan-tujuan politik.

Sebelumnya, Pangeran Ali memicu kontroversi luas usai kongres luar biasa AFC yang digelar di ibu kota Jepang, Tokyo, pekan lalu, di mana Presiden AFC Syeikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyatakan dukungan penuhnya untuk terpilihnya kembali Infantino sebagai Presiden FIFA.

Usai pertemuan, Pangeran Ali melancarkan serangan pedas, menyatakan bahwa para delegasi tidak diizinkan untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, atau membahas persoalan apa pun, dengan menggambarkan hari terakhir kongres sebagai "politik murni atas dorongan Gianni Infantino".

Respons AFC datang dengan tegas pada Selasa lalu, di mana federasi dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa Pangeran Ali maupun perwakilan mana pun dari federasi-federasi anggota tidak meminta untuk menyampaikan pernyataan apa pun selama kongres, sembari menekankan bahwa tuduhan serius terkait pemaksaan, ancaman, atau penyuapan harus didukung dengan bukti yang kredibel, serta mengumumkan bahwa pernyataan Pangeran Ali akan dirujuk ke badan-badan yudisialnya yang berwenang untuk ditinjau.

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Klarifikasi yang terlambat

Dalam upaya meredam krisis, Pangeran Ali mengunggah klarifikasi pada larut malam Rabu melalui situs "X", yang berbunyi: "Saya menghormati AFC dan badan-badan yudisialnya, dan saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan setiap prosedur".

Pangeran Ali, yang selama ini kerap mengkritik kepemimpinan FIFA, menegaskan bahwa Federasi Yordania akan memberikan suaranya dalam pemilihan presiden FIFA secara independen sebagaimana diatur dalam regulasi FIFA, sembari menjelaskan bahwa unggahan sebelumnya bertujuan untuk menerangkan proses pemungutan suara dan menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola sepakbola.

Ia menambahkan dalam pernyataan klarifikasinya: "Kalimat terakhir menyatakan sebuah prinsip yang dianut oleh seluruh keluarga sepakbola: tidak ada pemilihan yang boleh terbuka bagi pemaksaan, ancaman, atau penyuapan, dan saya mendukung prinsip ini. Itu adalah pernyataan prinsip, bukan tuduhan terhadap siapa pun", sembari menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan komentar tambahan apa pun selama persoalan ini masih dalam tahap kajian.

Eskalasi ini terjadi di saat Infantino, yang memimpin FIFA sejak 2016, berupaya untuk terpilih kembali pada Maret mendatang setelah ia meminta maaf atas usulan kontroversialnya yang kemudian ditinggalkan untuk menjual saham dalam kompetisi-kompetisi FIFA. Dukungan AFC saat ini terhadap Infantino merupakan perubahan tajam dari sikapnya hanya tiga bulan sebelumnya, ketika federasi tersebut menuduh FIFA melakukan "pelanggaran mendasar atas kepercayaan" terkait usulan yang sama.