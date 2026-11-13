Setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak, sumber dekat Bruno memastikan masa depannya

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Para petinggi Manchester United tetap berpegang pada kemungkinan untuk meyakinkan pemain asal Portugal, Bruno Fernandes, agar menandatangani kontrak baru, meski ia telah menolak dua tawaran perpanjangan dan semakin dekat memasuki enam bulan terakhir dari kontraknya saat ini bersama klub.

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Surat kabar Inggris "The Sun" menyebutkan bahwa manajemen Manchester United masih yakin dengan kemampuannya mencapai kesepakatan dengan sang kapten tim, meski negosiasi tersendat hingga saat ini, seraya menegaskan bahwa klub memiliki cukup waktu untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Fernandes selama satu tahun tambahan, dan klub diperkirakan akan mengaktifkan klausul ini sebelum 1 Januari, guna menghindari pemain tersebut masuk ke dalam kesepakatan awal dengan salah satu klub di luar Inggris.

Dengan masih terikatnya Fernandes dengan klub hingga 18 bulan, berkat opsi perpanjangan tersebut, manajemen Manchester United menilai bahwa mereka punya cukup waktu untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan, di tengah berlanjutnya negosiasi antara kedua pihak.

Seorang sumber yang dekat dengan Fernandes mengatakan: "Kami pada akhirnya akan mencapai kesepakatan".

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Sumber-sumber di dalam klub menegaskan bahwa manajemen Manchester United tidak merasa khawatir dengan situasi saat ini, seraya menjelaskan bahwa penolakan perwakilan pemain terhadap tawaran-tawaran pembuka merupakan hal yang lumrah dalam negosiasi perpanjangan kontrak.

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Fernandes, yang berusia 32 tahun, bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020, dan sejak saat itu berhasil meraih penghargaan pemain terbaik tim, yang dipersembahkan atas nama Sir Matt Busby, sebanyak lima kali, sebuah angka yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Bintang Portugal itu meraih dua penghargaan pemain terbaik tahun ini dari Asosiasi Pemain Profesional dan Asosiasi Penulis Sepakbola untuk musim lalu, namun levelnya menurun secara mencolok selama musim ini, bersamaan dengan kesulitan yang dialami tim.

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Fernandes mengalami puasa gol yang berlangsung selama dua setengah bulan di Liga Primer Inggris, sebelum mengakhiri rangkaian tersebut dengan mencetak gol lewat penalti ke gawang Aston Villa pekan lalu.

Pelatih sebelumnya, Michael Carrick, juga mencoret pemain tersebut dari susunan pemain saat kekalahan telak dari Bournemouth dengan skor 3-0 di markas tim, setelah Fernandes mengkritik gagasan taktiknya menyusul kekalahan berat dari Como dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa, tiga pekan sebelumnya.

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Fernandes sempat menerima tawaran dari Al Nassr Saudi pada tahun 2025, sementara Manchester United menunjukkan kesediaan untuk menyetujui transfer yang nilai totalnya bisa mencapai 100 juta pound sterling.

Namun, pelatih Manchester United sebelumnya, Ruben Amorim, berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk bertahan, dan klub juga mengambil langkah-langkah selama musim lalu untuk menghindari kepergiannya pada bursa transfer musim panas.

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Fernandes menandatangani kontrak terakhir yang diperbaiki dengan Manchester United pada Agustus 2024, dan berdasarkan kontrak tersebut ia memperoleh kenaikan besar pada gajinya.

Salah satu titik perselisihan saat ini adalah bahwa Fernandes, meski secara luas dianggap sebagai pemain terbaik Manchester United, tidak menempati posisi puncak dalam daftar pemain bergaji tertinggi di dalam tim, menyusul kembalinya Marcus Rashford.

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Rashford, yang kembali setelah dua periode peminjaman bersama Aston Villa dan Barcelona, memperoleh gaji mingguan sebesar 325 ribu pound sterling, berbanding sekitar 250 ribu pound sterling yang diterima Fernandes per pekan.