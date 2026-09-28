Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, meminta para pemainnya meningkatkan level permainan saat menghadapi Kroasia, besok Selasa, pada matchday kedua UEFA Nations League, seraya menegaskan bahwa para pemain La Roja perlu berusaha lebih keras menghadapi timnas Kroasia yang akan menjalani laga bersama pelatih baru serta pemain-pemain berbakat.

Timnas Spanyol memulai perjalanan mereka di UEFA Nations League dengan kemenangan dramatis di kandang lawan atas Inggris (3-2), di Stadion Wembley pada Sabtu lalu.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers jelang laga melawan Kroasia: "Ini adalah pertandingan baru dan sulit. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat berbakat dan penuh semangat. Selain itu, mereka memiliki pelatih baru, yang memberikan mereka dorongan moral. Para pemain kami tahu bahwa kami harus berusaha lebih keras dibandingkan saat menghadapi Inggris".

Direktur teknik Spanyol itu menyinggung adanya perubahan pada susunan pemain inti, dan membenarkan hal itu dengan alasan menumpuknya jadwal pertandingan serta perlunya membagi beban tenaga di antara para pemain.

Ia menjelaskan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Menjalani empat pertandingan dengan level seperti ini dalam sepuluh hari adalah hal yang sangat melelahkan. Namun, seperti yang selalu saya katakan mengenai kesehatan para pemain, kami sekali lagi membuktikan bahwa kami menjadikan keselamatan mereka sebagai prioritas utama. Hal itu terlihat jelas dengan Eric", merujuk pada kepergian Eric Garcia, bek Barcelona, dari kamp latihan.

De la Fuente menenangkan para suporter Spanyol bahwa seluruh pemain dalam kondisi baik, meski sebagian dari mereka membutuhkan istirahat, dengan mengatakan: "Ada pemain yang ingin kami beri kesempatan beristirahat. Kami perlu menyegarkan kembali tim sedikit. Bukan hanya karena alasan itu, tetapi juga karena para pemain cadangan pantas mendapatkannya. Hal ini sama sekali tidak mengkhawatirkan saya. Para pemain yang akan bermain adalah mereka yang paling siap".

Ia juga membela kekuatan susunan pemainnya, dengan mengatakan: "Rotasi akan menjadi hal yang diperlukan karena setiap pemain berhak untuk bermain dan memiliki bakat yang besar. Setiap pemain akan mendapatkan tempat di dua susunan pemain inti. Kami memiliki pemain-pemain terbaik di dunia".

Salah satu pemain yang mungkin menonjol saat menghadapi Kroasia adalah Fermin Lopez, yang secara khusus dipuji oleh De la Fuente. Ia berkata tentang pemain Barcelona itu: "Dia dalam kondisi yang luar biasa. Sama seperti pemain lain di posisi mereka. Dia memberikan kami energi, bakat, dan keterampilan. Dia adalah pemain yang sangat lengkap. Dia salah satu pemain terbaik di Eropa dan di tim kami".

De la Fuente juga berbicara tentang nominasinya untuk penghargaan Ballon d'Or pelatih terbaik, dan ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk memenangkannya, dengan mengatakan: "Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya senang atas nominasi saya untuk penghargaan ini, begitu pula para nominator lainnya. Kami pantas memenangkannya. Saya akan sangat bahagia, dan saya benar-benar berharap demikian".

Pelatih itu juga menyoroti salah satu ciri khas tim Spanyol ini: kemampuannya bermain dengan berbagai gaya. Ia mengatakan: "Kekuatan tim ini terletak pada kemampuan kami bermain dengan gaya yang berbeda-beda. Inilah yang akan kami pertahankan. Kami menonjol dengan kekuatan gaya permainan kami".

Kehadiran ini juga memiliki dimensi pribadi bagi De la Fuente, yang memiliki hubungan khusus dengan Sevilla tempat pertandingan melawan Kroasia digelar. Ia berkata: "Datang ke Sevilla membangkitkan perasaan khusus dalam diri saya. Adapun menginjakkan kaki di lapangan memiliki dampak yang lebih besar. Ingatan saya kembali ke tahun 1987 ketika saya berada di sini".

Menengok kembali tahun-tahun awalnya sebagai pelatih di akademi muda Sevilla pada tahun 2001, ia mengakui bahwa dirinya telah banyak berubah: "Terkadang saya berkata bahwa saya tidak mengenali diri saya sejak saya mulai melatih. Banyak hal telah terjadi. Anda mungkin mengira bahwa Anda tahu banyak, tetapi sebenarnya Anda tidak tahu. Anda berubah dalam banyak hal. Jangan menyerah, jaga ketegaran Anda, dan jangan menyerah. Kehidupan telah mengajari saya bahwa dengan melakukan itu, setidaknya Anda akan mendapatkan peluang".



