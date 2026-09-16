Setelah meninggalkan Manchester United, Tyrell Malacia menjalani trial sejauh 6.175 kilometer dari sana

Tyrell Malacia muncul di Amerika Serikat. Dalam foto-foto terlihat bagaimana mantan bek, yang antara lain pernah membela Feyenoord, berada di lapangan latihan FC Cincinnati. Gambar-gambar itu disebarkan oleh jurnalis Amerika Laura Pfahler.

Malacia telah tanpa klub sejak kepergiannya dari Manchester United pada musim panas lalu. Produk akademi Feyenoord itu dalam beberapa tahun terakhir kerap bergelut dengan cedera.

Ia mengawali periodenya di Inggris dengan baik, tetapi kemudian mengalami cedera lutut. Sebuah operasi berjalan gagal, sehingga ia tidak bermain untuk klub itu selama bertahun-tahun.

Musim lalu ia masih sempat beberapa kali bermain di bawah asuhan Michael Carrick, tetapi perpanjangan kontraknya tak lagi memungkinkan.

Bek berusia 27 tahun itu, yang dua musim lalu sempat bermain sebagai pemain pinjaman di PSV, kini berstatus bebas transfer dan bisa memilih klub.

Saat ini ia ikut berlatih bersama FC Cincinnati, mantan klub pelatih Ron Jans. Jans dipecat dari sana karena ikut bernyanyi di ruang ganti dengan sebuah lagu yang memuat kata berawalan n.