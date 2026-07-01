Setelah meninggalkan Jerman... Courtois mulai merangsek menuju takhta bersejarah Neuer di Piala Dunia

Kiper Belgia Thibaut Courtois memulai perjalanannya untuk mengejar rekor bersejarah rekan seprofesinya asal Jerman, Manuel Neuer, di ajang Piala Dunia, setelah "Die Mannschaft" tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Courtois tampil sebagai starter dalam susunan pemain timnas Belgia saat menghadapi Senegal, hari Rabu ini, di Stadion Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan statistik “Opta”, ini merupakan pertandingan ke-19 yang dimainkan Courtois bersama timnas Belgia di Piala Dunia, sehingga ia melompat ke peringkat ketiga dalam daftar kiper dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Kiper Belgia ini kini sejajar dengan kiper Uruguay, Fernando Muslera, yang juga telah tampil dalam 19 pertandingan, hanya selisih satu pertandingan di belakang kiper Prancis, Hugo Lloris.

Courtois berpotensi naik ke peringkat kedua jika timnas Belgia berhasil lolos ke babak 16 besar, namun upayanya untuk merebut posisi teratas yang saat ini dipegang oleh Manuel Neuer akan jauh lebih sulit.

Neuer telah tampil dalam 23 pertandingan di Piala Dunia, menjadikannya kiper dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut, yang berarti timnas Belgia harus melaju hingga akhir turnamen agar Courtois dapat menyamai rekornya.

Prestasi terbesar timnas Belgia di Piala Dunia 2018 adalah saat mereka lolos ke babak semifinal, sebelum dikalahkan Prancis dengan skor 0-1, namun mereka berhasil meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-0.

Perlu dicatat bahwa Neuer tidak akan lagi bermain di Piala Dunia, setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh tim nasional Paraguay melalui adu penalti.