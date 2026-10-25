Nico Williams, winger Athletic Bilbao, mengakhiri kontroversi seputar masa depannya setelah menegaskan penolakannya terhadap tawaran dari Barcelona, Arsenal, dan Paris Saint-Germain, dengan menekankan bahwa keputusannya untuk bertahan bersama klub Basque itu datang atas dasar keyakinan, usai kemenangan atas Getafe dengan skor telak 4-0, Minggu hari ini.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa pernyataan sang pemain tersebut muncul sebagai tanggapan atas ucapan agennya, Felix Tainta, yang mengungkap adanya negosiasi dengan Barcelona pada musim panas 2024, sembari menegaskan bahwa manajemen Athletic mengetahui kontak-kontak itu, meski marah dengan cara klub Catalan tersebut menangani kesepakatan.

Tainta menjelaskan bahwa negosiasi tersendat akibat masalah Barcelona yang berkaitan dengan aturan Financial Fair Play, seraya menunjukkan bahwa tidak adanya jaminan terkait pendaftaran dan keikutsertaan sang pemain membuatnya memilih untuk tidak mempertaruhkan masa depannya.

Nico menanggapi pernyataan tersebut dengan berkata: "Felix salah dalam ucapannya, persoalannya tidak seperti itu," sembari menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai masa depannya ada di tangannya, saudaranya, dan keluarganya, serta menambahkan bahwa rincian apa yang terjadi di dalam keluarga hanya diketahui oleh anggotanya.

Winger Spanyol itu menekankan bahwa ia tak pernah sekali pun meragukan keinginannya untuk bertahan bersama Athletic Bilbao, meski ada tawaran-tawaran yang ia terima, dengan berkata: "Saya katakan tidak kepada Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, dan banyak klub lainnya, karena saya ada di sini."

Nico sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan Athletic Bilbao hingga 30 Juni 2035, untuk menegaskan komitmennya melanjutkan perjalanannya bersama tim.

Sang pemain juga menyinggung kritik yang ia terima melalui media sosial, dengan menegaskan bahwa "jejaring media sosial bukanlah kehidupan nyata," dan bahwa ia fokus pada orang-orang di sekitarnya, serta berupaya menjadi teladan bagi anak-anak yang memandangnya sebagai panutan.