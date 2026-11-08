Wasit Alberola Rojas memimpin pertandingan antara Atletico Madrid dan tamunya Barcelona, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 2-1 pada laga puncak pekan ke-12 La Liga.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada situasi-situasi wasit, memberikan penilaian luar biasa kepada wasit Alberola Rojas, yakni 8 dari 10 poin.

"Archivo VAR" menyebutkan bahwa Rojas menampilkan kinerja kepemimpinan yang berkelas tinggi, di mana ia menunjukkan kepiawaian besar dalam mengatur jalannya laga.

Sang wasit biasanya menegakkan otoritasnya melalui ketegasan, namun kali ini ia mengubah gayanya, menjadi lebih dekat dengan para pemain, berbicara dengan mereka ketika mereka memintanya, dan berhasil meredam tempo pertandingan tanpa harus mengeluarkan kartu.

Ketika Lamine Yamal dan Alex Baena memprotes pada babak pertama, wasit lain mungkin akan langsung mengeluarkan kartu kuning, tetapi ia lebih memilih berdialog dengan para pemain.

Itu adalah taruhan yang penuh risiko, tetapi membuahkan keberhasilan besar; sebab protes tidak kembali terulang, para pemain kembali fokus pada permainan, dan ketegangan mulai mereda secara perlahan.

Jika ada satu catatan negatif yang sangat kecil, itu adalah keputusannya meniup beberapa pelanggaran sporadis yang sebenarnya bisa ia abaikan, tetapi selain itu, ini adalah salah satu penampilan kepemimpinan wasit yang menjelaskan mengapa UEFA mempertaruhkan kepercayaan padanya dan memberinya peluang lebih besar untuk berkembang.

Di tengah penampilan yang baik ini, sang wasit mengambil sebuah keputusan penting yang patut diapresiasi. Pada babak pertama, Alex Baena menjatuhkan pemain Lamine Yamal di batas kotak penalti, tanpa upaya untuk memainkan bola, yakni sebelum Yamal melangkah masuk langsung ke dalam kotak penalti.

Momen itu terkesan memungkinkan diberikannya hadiah penalti, tetapi Alberola Rojas tidak terjebak di dalamnya, dan memutuskan untuk mengeluarkan kartu kuning serta menetapkan pelanggaran dari luar kotak penalti.

Itu adalah keputusan tepat yang memperkuat kedudukannya, dan menjadi penutup bagi sebuah pertandingan yang tidak menyaksikan kesalahan-kesalahan serius, di mana kekeliruan wasit di dalamnya hanya terbatas pada jumlah kecil yang bisa dihitung dengan jari satu tangan.