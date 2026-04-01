Setelah menghina Islam... Mantan bintang Valencia itu menghasut Yamal untuk memboikot tim nasional Spanyol

Reaksi kemarahan masih terus berlanjut, setelah teriakan-teriakan yang menghina Islam selama pertandingan antara Spanyol dan Mesir, Selasa kemarin, dalam rangka persiapan Piala Dunia.

Polisi Katalonia mengumumkan pembukaan penyelidikan terkait teriakan rasis terhadap Islam di Cornellà, yang dikecam oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, pelatih tim Luis de La Fuente, serta Federasi Sepak Bola Mesir dan banyak tokoh lainnya.

Mohamed Sissoko, yang pernah bermain untuk klub Valencia dan Levante, merasa malu, sakit hati, dan sedih saat menyaksikan pertandingan antara Spanyol dan Mesir.

Pemain internasional Mali, mantan pemain Valencia, Levante, Liverpool, Juventus, dan Paris Saint-Germain, yang beragama Islam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya.

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "AS", ia mengatakan: "Apa yang terjadi tidak menguntungkan dunia, dan tentu saja tidak menguntungkan citra Spanyol juga. Ini tidak mungkin benar. Saya mengalaminya secara langsung saat menonton pertandingan, dan sekarang saya menontonnya lagi dalam tayangan ulang."

Dia melanjutkan: "Saya pernah tinggal di Spanyol, dan orang Spanyol pada umumnya tidak seperti itu. Ketika kita melihat gambar-gambar itu, ini bukan Spanyol yang kita kenal. Atau lebih tepatnya, bukan Spanyol yang saya kenal, karena sayangnya, orang-orang seperti itu memang ada. Saya merasa marah sebagai seorang Muslim dan sedih untuk Lamine Yamal."

Dia melanjutkan: "Sungguh menyakitkan melihat pemain seperti Lamine mengalami semua ini. Citra yang ditampilkan Spanyol bukanlah citra yang saya kenal. Ini memalukan. Lamine tidak pantas mengalami hal itu. Dia memilih bermain untuk Spanyol; dia bisa saja memilih bermain untuk Maroko, tapi dia memilih Spanyol, dan Spanyol kini memiliki salah satu pemain terbaik di dunia."

Mohamed menambahkan: "Namun, dia harus menanggung apa yang dialaminya dalam pertandingan itu. Ini tidak adil dan tidak masuk akal. Itu sangat disayangkan. Jika saya berada di posisi Lamine, saya akan berpikir panjang sebelum bermain untuk Spanyol lagi, jujur saja."

Dia menekankan: "Pertandingan itu seharusnya dihentikan. Harus ada tindakan untuk menghentikan ini, karena kita sudah di tahun 2026 dan orang-orang tidak boleh bertindak seperti itu. Masyarakat sudah memburuk. Ketika saya di Spanyol pada tahun 2004, saya tidak pernah menyaksikan hal seperti ini."

