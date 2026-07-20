Setelah menghancurkan Argentina... De La Fuente menduduki puncak klasemen Piala Dunia dengan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya

Pelatih asal Spanyol, Luis de la Fuente, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia setelah membawa tim nasional negaranya meraih gelar Piala Dunia 2026, menyusul kemenangan atas Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final, sehingga mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat pribadi.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Skooka”, De la Fuente kini menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia, dengan usia 65 tahun dan 29 hari saat meraih prestasi tersebut, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya dalam sejarah turnamen ini.

Prestasi ini diraih berkat penampilan luar biasa yang ditunjukkan timnas Spanyol, yang berhasil mendominasi sebagian besar lawannya dan berhasil menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia, lalu Prancis, sebelum mengalahkan Argentina di final, sehingga mengembalikan “La Roja” ke tahta sepak bola dunia.

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Kesuksesan De la Fuente tidak hanya terbatas pada gelar juara Piala Dunia, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pelatih terkemuka di dunia, setelah terus meraih gelar bersama generasi emas baru Spanyol, dengan mengandalkan filosofi penguasaan bola dan tekanan tinggi yang mengembalikan kejayaan tim nasional Spanyol.

Kini, De la Fuente memiliki tempat istimewa dalam sejarah Piala Dunia, tidak hanya karena memimpin Spanyol meraih gelar juara, tetapi juga karena ia menjadi pelatih tertua yang mengangkat trofi emas sejak turnamen ini dimulai, sehingga namanya terukir dalam catatan sejarah Piala Dunia dengan pencapaian bersejarah baru.