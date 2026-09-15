Pemain Real Betis dan timnas Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, menjadi sasaran gelombang hinaan dan ancaman melalui media sosial, setelah mengenakan kaus bertuliskan slogan "Kalian Semua Kabayas" (istilah yang ditujukan kepada penduduk Ceuta), sebagai bentuk dukungan kepada warga kota tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Ezzalzouli mengenakan kaus bertuliskan slogan "Kalian Semua Kabayas", sebuah inisiatif solidaritas dan dukungan bagi warga Ceuta yang baru-baru ini diluncurkan oleh berbagai kelompok dan diikuti oleh sejumlah tim sepak bola.

Pemain sayap yang lahir di Beni Mellal, Maroko, dan tumbuh besar di Elche, Provinsi Alicante, itu mengenakan kaus tersebut bersama para pemain Real Betis dan Villarreal lainnya, pada menit-menit yang mendahului kemenangan tim Andalusia itu dengan skor 2-1.

Hinaan dan ancaman

Abdessamad Ezzalzouli menjadi sasaran hinaan dan ancaman melalui akun-akunnya di media sosial, setelah tampil dengan kaus bertuliskan slogan "Kalian Semua Kabayas".

Salah satu pesan berbunyi: "Mengkhianati tanah air bukanlah sikap yang sesaat, melainkan aib yang akan tetap terukir dalam ingatan sejarah. Tanah air tidak untuk dijual, dan siapa yang menjualnya akan kehilangan rasa hormat sebelum kehilangan tanah airnya."

Pesan lain menyatakan: "Suka atau tidak suka, Ceuta dan Melilla adalah milik Maroko, dan akan selalu demikian."





Pesan lainnya berisi: "Hari ini kau akan hidup bersama kami dalam ketakutan, dan besok kau akan melewati jam terburuk dalam hidupmu."

Komentar lain berbunyi: "Ceuta adalah milik Maroko."

Seorang komentator berkata: "Terakhir kalinya kita melihatnya bersama timnas akan menjadi pelajaran, semoga Allah mengubahnya dan memberinya sedikit dukungan di negaranya."

Komentar lain menambahkan: "Ceuta dan Melilla adalah milik Maroko. Sejarah tidak bisa dihapus dengan sebuah kaus."

Ada pula yang menulis: "Jangan menjadi pengecut, jadilah seorang lelaki."

Pesan lain berbunyi: "Orang Maroko sejati tidak meninggalkan tanah airnya di saat tanah air itu paling membutuhkannya. Sebagian sikap tak akan terlupakan, dan sebagian pengkhianatan tak dapat dibiarkan demi menghormati apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun."



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