Setelah mengalami kesulitan saat melawan Mesir... Susunan pemain Argentina yang diperkirakan akan diturunkan saat melawan Swiss

Tim nasional Argentina akan menghadapi tantangan baru saat berhadapan dengan Swiss, Minggu pagi mendatang waktu Greenwich, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Sambil menanti pertandingan yang akan digelar di Kota Kansas, Amerika Serikat, pelatih kepala Lionel Scaloni terus menyempurnakan susunan timnya, meskipun masih ada dua keraguan utama terkait susunan pemain inti.

Rencana staf pelatih adalah mempertahankan formasi inti yang digunakan saat menghadapi Mesir (3-2) di babak 16 besar, seperti dilaporkan oleh jaringan "TyC Sports" Argentina.

Terlepas dari skenario pertandingan tersebut—di mana “La Albiceleste” tertinggal dalam skor hampir sepanjang pertandingan—penilaian internal terhadap penampilan tim tetap positif, karena staf teknis menilai tim berhasil menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan peluang mencetak gol yang jelas, sementara masalah utama terletak pada kurangnya efektivitas di depan gawang, serta beberapa kelemahan di lini pertahanan.

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Berdasarkan pandangan ini, semua indikasi menunjukkan bahwa timnas Argentina akan mengandalkan susunan pemain yang serupa saat menghadapi Swiss, dengan kemungkinan melakukan satu atau dua perubahan.

Seperti biasa, Scaloni akan menunggu hingga hari pertandingan untuk mengambil keputusan akhir, tanpa memberikan petunjuk apa pun mengenai pilihannya.

Dua posisi yang paling menjadi sorotan adalah bek kanan dan penyerang tengah. Di sayap kanan, Gonzalo Montiel dan Nahuel Molina bersaing untuk mendapatkan tempat di susunan pemain inti, sementara Julián Álvarez dan Lautaro Martínez bersaing untuk memimpin lini serang.

Persaingan internal ini membuka kemungkinan adanya beberapa penyesuaian pada susunan pemain, dalam pertandingan di mana detail terkecil pun bisa menjadi penentu.

Menurut "TyC Sports", timnas Argentina diperkirakan akan turun ke lapangan dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Pertahanan: Nahuel Molina atau Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Lini tengah: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

Penyerang: Lionel Messi, dan Julián Álvarez atau Lautaro Martínez.