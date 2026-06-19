Setelah mengalami cedera mengerikan saat melawan Qatar... Koné menyampaikan pesan spiritual yang mengharukan kepada para penggemar

Pemain Kanada Ismail Koné menyampaikan pesan yang mengharukan melalui akun Instagram-nya, setelah mengalami cedera serius saat timnas negaranya bertanding melawan Qatar pada dini hari Jumat ini, yang membuatnya harus menjalani operasi darurat akibat patah tulang pada dua tulang di kakinya.

Bintang gelandang Sassuolo asal Italia ini membagikan foto yang penuh semangat bersama rekan setimnya, Moise Pompei, yang menyempatkan diri mengunjunginya, sebelum menyampaikan pesan penuh keyakinan dan rasa syukur kepada rekan-rekan setimnya serta semua orang yang mendukungnya, dengan mengatakan: “Allah tidak pernah mengecewakan saya sepanjang hidup saya, bahkan sekali pun, jadi mengapa saya harus meragukan-Nya sekarang? Terutama karena kita tahu bahwa Dia melihat dan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan Dia memiliki rencana serta visi untuk kita masing-masing.”

Koné menambahkan dalam postingannya yang menginspirasi: “Pertempuran ini adalah ujian bagi iman dan kepribadianku, dan aku sepenuhnya siap menghadapinya, karena Allah tidak akan memberikan tantangan yang tidak dapat kita atasi, dan cobaan adalah anugerah terbaik. Cinta dan dukungan kalian telah membanjiri hatiku, dan aku berterima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam; kalian tak bisa membayangkan betapa bersyukurnya aku kepada setiap orang yang menghubungiku dan mendoakanku. Aku bersyukur kepada Allah atas hal ini karena tidak semua orang seberuntung ini mendapatkan cinta seperti ini.”

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada rekan-rekannya di tim nasional Kanada setelah ia terpaksa duduk di bangku cadangan, dengan mengatakan: “Kepada saudara-saudaraku di Kanada, kini saya telah menjadi asisten pelatih untuk mendukung kalian dari garis depan. Saya ingin kalian tahu bahwa saya mencintai kalian dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan persaudaraan kita adalah segalanya bagi saya. Apa yang kalian lakukan kemarin akan selalu saya kenang selamanya; saya akan segera kembali agar kita bisa terus menciptakan kenangan bersama.”

Tim tuan rumah Kanada telah menebus kekecewaan para penggemarnya setelah hasil imbang di babak pertama melawan Bosnia, dengan meraih kemenangan telak atas Qatar dengan skor 6-0. Namun, cedera parah yang dialami Koné membayangi kemenangan besar ini.

Pada menit ke-57, saat Kanada sedang memimpin dengan skor 3-0, Koné terjatuh ke lapangan akibat tekel keras dan berbahaya dari pemain Qatar, Asim Madibo, dan raut wajah kaget serta keprihatinan yang mendalam terlihat jelas di wajah rekan-rekan setimnya maupun lawan begitu mereka menyadari parahnya cedera tersebut, sehingga tim medis segera turun tangan untuk menolongnya, sementara wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah kepada Madibo yang meninggalkan lapangan sambil menangis.

Tindakan keras ini memicu kemarahan hebat dari Jesse Marsh, pelatih Kanada, dan para pemain timnya, yang berujung pada pecahnya keributan dan bentrokan di antara bangku cadangan kedua tim, yang terulang kembali segera setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan.

Federasi Sepak Bola Kanada mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan kabar menggembirakan mengenai kondisi sang pemain, yang berbunyi: “Ismail Koné telah menjalani operasi yang berhasil untuk mengobati patah tulang pada bagian bawah tubuhnya.”