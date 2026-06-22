Kap Verde juga tetap tak terkalahkan dalam pertandingan Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah. Setelah hasil imbang sensasional melawan Spanyol (0-0), juara dunia dua kali Uruguay pun berhasil ditahan imbang: 2-2. Bagi Cape Verde, kemenangan atas Arab Saudi pada putaran terakhir sudah pasti cukup untuk lolos ke babak gugur, namun hasil imbang pun bisa menjadi cukup. Uruguay, yang juga mengoleksi dua poin, tampaknya harus mengalahkan Spanyol dan karenanya menghadapi tugas berat di depan.

Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Uruguay sebagian besar menguasai bola. Kurangnya kreativitas di lini tengah, yang juga sudah terlihat jelas saat melawan Arab Saudi (1-1), membuat peluang bagi tim Amerika Selatan ini tetap sangat terbatas untuk waktu yang lama.

Hal yang cukup menggambarkan situasi adalah bahwa peluang terbesar Uruguay justru muncul dari serangan balik. Agustín Canobbio memberikan umpan yang sangat baik kepada Federico Valverde, yang justru mengecewakan dengan melepaskan tendangan kaki kiri dari posisi yang menjanjikan, namun bola meleset di samping gawang kiper Cape Verde dan pahlawan nasional mereka, Vozinha.

Ancaman Cape Verde terutama terbatas pada situasi bola mati, dan dari situ mereka menyerang dengan sangat keras. Kevin Pina melepaskan tendangan bebasnya menembus tembok pertahanan yang posisinya kurang baik (Maxi Araújo dan Federico Viñas) dan melihat kiper berpengalaman Fernando Muslera (40) terlambat menjatuhkan diri ke sudut gawang: 0-1.

Sayangnya bagi Cape Verde, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Umpan silang tajam dari Valverde disundul oleh Sidny Lopes Cabral, pemain asal Rotterdam, hingga membentur tiang gawangnya sendiri, lalu Araújo bereaksi paling cepat saat bola memantul: 1-1. Ini menandai gol Piala Dunia kedua bagi penyerang Sporting tersebut.

Di akhir masa tambahan waktu babak pertama, Uruguay bahkan berhasil memimpin. Umpan silang jauh dari Manuel Ugarte mendarat di kepala Araújo, yang dengan cemerlang mengoper bola ke Agustín Canobbio yang tak terkawal. Penyerang Fluminense itu membuat Vozinha tak berdaya dari jarak dekat dengan tendangan mudah: 2-1.

Setelah satu jam pertandingan dan dengan Deroy Duarte yang sudah masuk ke lapangan, Cape Verde tiba-tiba menyamakan kedudukan. Muslera salah mengantisipasi umpan melebar dari Mathias Oliveira, terlambat dalam perebutan bola, dan melihat Hélio Varela memanfaatkannya dengan sempurna melalui tendangan datar ke gawang kosong: 2-2.

Kap Verde memasuki jeda minum dengan keberuntungan tambahan. Uruguay tampaknya akan memulihkan keunggulannya dari tendangan sudut dan setelah keributan di kotak penalti yang melibatkan Vozinha, namun gol ketiga Araújo di Piala Dunia dibatalkan karena offside.

Dengan memasukkan Nicolás de la Cruz dan Darwin Núñez, pelatih kepala Marcelo Bielsa menyegarkan barisan pemainnya. Uruguay terus menekan, sementara Cape Verde menunggu peluang, namun tidak ada gol lagi yang tercipta. Dengan demikian, Cape Verde—yang akan menghadapi Arab Saudi sebagai lawan terakhirnya—memiliki prospek yang menjanjikan di babak final.