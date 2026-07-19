Setelah perjalanan luar biasa yang diakhiri dengan penampilan heroik, tim nasional Spanyol kembali menduduki puncak sepak bola dunia, setelah merebut gelar Piala Dunia 2026 melalui kemenangan dramatis atas Argentina dengan skor 1-0, dalam pertandingan final yang berlanjut hingga babak perpanjangan waktu di Stadion "New York New Jersey".

Gol penentu tersebut memberikan "La Roja" gelar dunia keduanya dalam sejarah, setelah prestasi pertama yang diraihnya di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, sekaligus menambahkan bintang kedua pada lambangnya dan menegaskan kembalinya mereka ke puncak sepak bola dunia.

Kemenangan Spanyol ini juga menandai pencapaian bersejarah baru bagi bintang Fabian Ruiz, setelah jaringan "Stats Foot" dari Prancis mengungkapkan bahwa ia menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam 50 pertandingan internasional pertamanya bersama tim nasional negaranya, dengan catatan 35 kemenangan dan 15 hasil imbang, tanpa pernah merasakan kekalahan.

Keunggulan Ruiz tidak berhenti sampai di situ, karena jaringan tersebut juga menjelaskan bahwa ia menjadi pemain keempat di abad ke-21 yang berhasil meraih gelar Piala Dunia dan Liga Champions dalam tahun yang sama, sehingga bergabung dengan daftar bersejarah yang mencakup pemain Brasil Roberto Carlos (2002), pemain Jerman Sami Khedira (2014), dan pemain Prancis Raphaël Varane (2018).

Prestasi ini menjadi puncak dari musim yang luar biasa yang dijalani oleh Fabián Ruiz, yang memainkan peran sentral dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia, sehingga namanya terus terukir dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola dunia.