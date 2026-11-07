Hanya butuh Fede Valverde waktu kurang dari 30 menit di Athena, setelah ia masuk sebagai pemain pengganti, untuk menata ulang pergerakan lini tengah, serta menjadi pemain Real Madrid yang paling banyak menciptakan peluang sepanjang laga dengan koleksi 3 peluang, dan turut memberikan tekanan kepada lawan, sebelum ia melepaskan tendangan keras bak roket dari jarak sekitar 25 meter, yang bersarang di gawang Brignoli dengan kekuatan luar biasa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", gol tersebut merupakan gol ketiga Los Blancos, yang memberikan mereka kemenangan ketujuh secara beruntun, dan melanjutkan suasana gembira yang menyelimuti Valdebebas, sekaligus membuat Real Madrid selangkah lebih dekat untuk memperkuat posisinya di antara delapan tim teratas, serta mengembalikan ingatan sang bintang Uruguay ke masa-masa lampau, ketika ia bersinar di lini tengah di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, dan mencetak gol-gol memukau, seperti golnya di Athena.

Ancelotti merupakan salah satu pelatih pertama yang menempatkan Valverde di posisi bek pada menit-menit akhir sebuah laga Liga Champions melawan Sheriff Tiraspol pada 2021.

Namun realitas dengan cepat memaksakan dirinya secara mengejutkan. Meski pujian yang dilontarkan Jose Mourinho kepada Valverde dalam konferensi pers di kota Real Madrid begitu besar, ketika ia berkata: "Dia profesional yang luar biasa, sahabat bagi rekan-rekannya, dan meski ia bukan suara yang terdengar setiap detik, ia selalu hadir sebagai teladan bagi semua orang", pemain asal Uruguay itu akan kembali tampil di posisi bek kanan saat menghadapi Valencia, posisi yang mulai membuatnya bersinar dan membantu timnya menampilkan performa lebih baik.

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Mourinho, yang memiliki pengalaman besar dalam sepak bola namun memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam ilmu psikologi, berhasil meyakinkan Valverde untuk secara bertahap beradaptasi dengan posisi ini.

Hingga kini, baik Trent Alexander-Arnold maupun Dumfries belum mampu meyakinkan sang pelatih. Meski pemain Inggris itu tidak tampil buruk di Santander, dan bek Belanda itu baru saja memberikan assist menentukan melawan AEK, Mourinho menyadari bahwa kehadiran Valverde di posisi ini memberi kebebasan lebih besar bagi para pemain lain untuk bersinar, dan hal itu harus dimanfaatkan.

Perubahan posisi Valverde datang pada momen yang ideal dari sisi fisik, tetapi dampak positifnya tidak terbatas pada dirinya sendiri, melainkan meluas ke seluruh elemen tim, yang kini memiliki kartu tambahan dengan pengaruh yang jelas dan logis terhadap pergerakan rekan-rekannya, maupun terhadap lawan.

Tanda-tanda pertama dari pengaruh ini muncul saat menghadapi Sevilla, ketika Valverde menjalani laga pertamanya sebagai starter di posisi bek kanan, dan menampilkan performa istimewa, setelah mencatatkan 6 kali merebut bola dan memenangi 5 duel, menjadikannya pemain yang paling unggul di tim dalam aspek ini, di samping 3 intersep memotong bola, dua kali menghalau, dan satu tendangan yang diblok salah seorang bek.

Sejak saat itu, level Valverde tidak menurun, dan pernyataan-pernyataannya sebelumnya di Almaty kini terasa sangat jauh, ketika ia membantah adanya perselisihan dengan pelatihnya saat itu, Xabi Alonso, karena menempatkannya di posisi bek, dengan berkata: "Saya tidak dilahirkan untuk bermain di posisi bek".

Mourinho berhasil mengakui kesalahannya dan memperbaikinya, setelah sebelumnya ia menegaskan bahwa Valverde tidak akan bermain di posisi ini di bawah kepemimpinannya, karena ia menemukan sebuah senjata mematikan di tangannya, dan memutuskan untuk terus memanfaatkannya, sembari pada saat yang sama memanfaatkan kemampuan psikologisnya dalam menangani sang pemain, serta langkah penting yang diambil bintang Uruguay itu untuk memperkuat kesatuan kelompok dan menyatukan barisannya di sekitar satu gagasan.

Pesan yang disampaikan Valverde dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut: "Ketika kita semua bekerja bersama, dan bergerak ke arah yang sama, kita menjadi lebih kuat. Dan sebagai kapten tim, saya mengambil langkah yang ditunggu-tunggu semua orang dari saya, dan saya memberikan teladan bagi rekan-rekan saya".

Di sisi lain, Mourinho menjadikan sang pemain sebagai contoh komitmen, dalam sebuah pesan yang menegaskan bahwa segala sesuatu akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, dengan permulaannya malam ini melawan Valencia, saat Valverde kembali ke posisi bek di Stadion Mestalla.