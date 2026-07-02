Salem Al-Dossari, kapten Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi, telah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup, setelah menempati posisi terbawah di Grup 8 dengan raihan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak 0-4 dari Spanyol.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Salem Al-Dossari menolak gagasan untuk pensiun dari sepak bola di level internasional, setelah tersingkir dari Piala Dunia, meskipun sebagian suporter mendesaknya untuk melakukan hal tersebut.

Al-Dossari ingin memimpin tim nasional Saudi dalam kompetisi mendatang, terutama di Piala Teluk Arab dan Piala Asia yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.

"Tornado" jelas mengalami kesulitan di Piala Dunia, di mana ia gagal mencetak atau menciptakan gol apa pun, meskipun ia tampil sebagai starter di semua pertandingan fase grup melawan Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde.

Al-Dossari gagal menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Saudi di Piala Dunia secara tunggal, karena ia imbang dengan Sami Al-Jaber dengan masing-masing 3 gol.

Di sisi lain, Salem Al-Dossari kini menjadi pemain Saudi kedua dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah, sejajar dengan Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman, dan Hussein Abdul Ghani, dengan total 9 pertandingan, hanya selisih satu pertandingan di belakang Mohammed Al-Deayea.